L’accés de les dones a la formació i a llocs de responsabilitat, la feminització de les cures, així com la falta de corresponsabilitat dels homes en les feines domèstiques van ser alguns dels temes tractats en el fòrum Gestió Empresarial de la Igualtat i la Conciliació, organitzat per Prensa Ibérica i El Periódico de España (EPE), amb el patrocini d’Ariel i la col·laboració de la Fundació Bertelsmann.

Gemma Robles, directora d’EPE, encarregada de presentar el fòrum, va ressaltar que la lluita per la igualtat i la conciliació és un dels eixos fonamentals del mitjà que dirigeix. L’esdeveniment va ser moderat per la periodista Violeta Molina, redactora de la mateixa capçalera i experta en temes d’igualtat, que va destacar el protagonisme de la corresponsabilitat en la quarta onada feminista que vivim.

María Gómez del Pozuelo, CEO i cofundadora de Womenalia, va parlar sobre la importància d’implicar els homes en la igualtat: “Hi hi ha una frase que diu que ‘si l’home no entra a casa, nosaltres no en sortirem mai’. Encara que tinguem les mateixes oportunitats de formació i laborals, si les dones seguim carregant-nos de ‘motxilles’ i aparcant la nostra vida professional per dedicar més del 80% del nostre temps a cuidar, la igualtat no arribarà mai”. En opinió de Begoña Suárez, subdirectora per a l’Emprenedoria, la Igualtat a l’Empresa i la Negociació Col·lectiva de Dones de l’Institut de les Dones, en la nostra societat existeix una doble moral amb les cures: “Tots necessitem cures i volem que els nostres fills, els nostres pares, etc. estiguin ben atesos. No obstant, aquestes feines segueixen estant mal considerades i feminitzades. Les institucions públiques haurien d’intervenir per revertir aquesta situació”. Gómez Pozuelo va recordar que, “si les cures estiguessin remunerades, representarien el 14% del PIB a Espanya”.

María Luisa Chacón, directora de comunicació de Procter & Gamble, va assenyalar que les empreses poden ajudar molt en la conciliació oferint als seus treballadors més flexibilitat. “L’any passat vam aconseguir que el 100% dels pares s’agafessin la baixa per naixement. No va ser fàcil; es va haver de treballar amb certes barreres socials per aconseguir-ho, però ho vam fer”.

Per un futur corresponsable

Un informe del 2020 de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) sosté que, fins al 2080, la UE no aconseguirà la igualtat entre homes i dones en la totalitat dels estats membres. La consultora Mckinsey augura que la igualtat no arribarà fins d’aquí a 147 anys. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, els homes sense fills i amb parella que treballa dediquen 8,7 hores setmanals a treballs no remunerats (les cures), mentre que les dones en les mateixes condicions hi dediquen 16,4 hores. Quan tenen fills, elles hi dediquen 37,5 hores i ells, 20,8 hores en el mateix període de temps.

Tot i que encara queda molt camí per recórrer, els avenços en matèria d’igualtat són innegables. Charo Izquierdo, periodista, consellera independent i experta en conciliació i igualtat va afirmar en el fòrum que “els joves d’avui no parlen només de conciliació familiar i laboral sinó de conciliació personal. Volen tenir vida i no caure en el burn out que està portant tanta gent a deixar les feines. La conciliació no pot ser només de la dona, els homes també s’hi han d’implicar”. En aquesta mateixa línia, la directora de comunicació de Procter & Gamble, María Luisa Chacón, va explicar que estudis realitzats per la marca Ariel demostren que les noves generacions tenen una altra manera d’actuar; els nois cada vegada més estan involucrats en les feines de la llar. No “ajuden en les feines”, sinó que les “comparteixen”, cosa que és un avenç. “A P&G volem contribuir a aquest canvi i normalitzar que les feines domèstiques no són cosa de dones; per això en els nostres anuncis mostrem joves fent la bugada i homes fregant mentre les dones treballen”, va afirmar Chacón.