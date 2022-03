Amb la idea de celebrar i recolzar tant el Dia Internacional de la Dona, com el Mes de la Història de la Dona del 2022, la companyia de comerç electrònic Amazon ha posat en marxa una innovadora iniciativa global que té com a objectiu donar visibilitat a les dones i impulsar el talent i emprenedoria femenina a través del comerç en línia, i inspirar amb diversos casos d’èxit altres emprenedores.

Segons dades ofertes per Amazon, més del 35% dels negocis que venen a la seva pròpia botiga són propietat de dones. Aquesta és una de les bones raons per les quals s’ha donat forma a una àmplia campanya de visibilització que estarà activa fins al pròxim 13 de març, sota el lema Per les dones que trenquen barreres i que reunirà a Amazon.es/DiaDeLaMujer històries inspiradores d’emprenedores que han trobat en la venda en línia un aliat a l’hora d’emprendre i fer créixer el seu negoci.

En aquest escenari està previst que els clients d’Amazon.es puguin accedir a un destacat nombre de productes i serveis que estaran disponibles via web, i que han sigut creats per negocis posats en marxa, i defensats en el dia a dia, per les dones.

La idea és donar a conèixer i deixar constància de les grans Històries de Dones emprenedores que protagonitzen la campanya d’Amazon.es: Andrés Machado, Creaciones Mabeca, CRU Barf, Gynebal, La Cosmética de María, LaulaStyle, PlaceMatFab, Tesela Natura i Unik Heath & Nutrition.

Inspiració

La campanya, que ja ha començat, està present a les xarxes socials a través de l’etiqueta #IWDxAmazon, així com a les pàgines web de tot el món. A més, al nostre país, els hashtags són #MujeresAmazon i #DiaDeLaMujer2022.

A més, en el marc del programa Despega, avui té lloc un esdeveniment híbrid gratuït de formació digital, organitzat per Amazon i Womenalia, en el qual experts en Estratègia i Màrqueting Digital de IE University i emprenedors revelaran les claus per emprendre un negoci en línia. També es compartiran històries inspiradores per a totes les persones que estan buscant camins per emprendre o digitalitzar el seu negoci. Es pot seguir per ‘streaming’ a emprender.womenalia.com.