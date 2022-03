Al món només hi ha 22 països amb caps d’Estat o de Govern dones. A aquest ritme, la igualtat de gènere en política no s’aconseguirà ni en 150 anys. Per una altra part, les dones escalen llocs de responsabilitat, en investigació, sanitat, magisteri, informàtica, gestió empresarial, periodisme…

L a bretxa de gènere ja es revela en el batxillerat de ciències, on les noies representen el 47,3 % de l’alumnat. No obstant, elles són majoria al Batxillerat d’Arts (70,2 %), Humanitats (63,6 %) i Ciències Socials (55,3 %). En Formació Professional existeixen també importants diferències segons les famílies professionals. Les dones representen només un 3,7 % de l’alumnat de les disciplines tècniques. Pel que fa a l’alumnat universitari, hi ha més presència d’alumnes noies en estudis d’Educació (77,9%) i de Salut i Serveis Socials (71,8 %) i n’hi ha menys en Enginyeria, indústria i construcció (29 %) i també Informàtica (13,4 %). El lideratge femení comença la seva evolució quan la dona comença a guanyar espais, el dret a votar i a cursar carreres universitàries, que li possibiliten l’ingrés en el món laboral. Per això, empreses com Iberdrola porten a terme nombroses iniciatives per recolzar el desenvolupament professional de les dones en àrees STEM i avançar cap a la igualtat real d’oportunitats. Es tracta de programes que busquen ser un referent per a aquelles nenes que vulguin dedicar-se a la ciència. Per atraure talent femení, la companyia elèctrica desenvolupa diversos programes de foment d’aquest tipus de carreres.

A ESPANYA

A través de la seva fundació, juntament amb l’Empresa Municipal de Transports de Madrid i la Universitat Pontifícia Comillas, Iberdrola posa en marxa la Càtedra Dona STEM Sostenibilitat i Mobilitat. Aquesta iniciativa busca promocionar la dona en vocacions STEM en l’àmbit de la formació professional –on la presència de dones estudiant una família professional STEM no supera el 3,7 %– per a la mobilitat sostenible. Iberdrola España és una del gairebé mig centenar d’empreses, organismes i institucions que s’han adherit a la Aliança STEM. Entre les accions previstes per aquesta iniciativa del Ministeri d’Educació i Formació Professional hi ha l’impuls a la formació del professorat en aquestes disciplines, la convocatòria de projectes STEM per a centres educatius o la creació d’un segell de qualitat per a empreses i entitats que desenvolupin accions per fomentar aquestes disciplines. A més, Iberdrola, és membre del Consell Estratègic Dona i Energia, un òrgan assessor del projecte Dona i Enginyeria de la Reial Acadèmia d’Enginyeria creat el desembre de 2020 per potenciar la participació de les dones en aquests àmbits.

Aquest organisme alerta sobre la urgència de fomentar vocacions en carreres tècniques, que han descendit en aquest país, i subratlla la necessitat d’impulsar programes que fomentin perfils tècnics entre les nenes i adolescents, així com que empoderin i recolzin les enginyeres i emprenedores en tecnologia.

IBERDROLA, AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE

Totes aquestes iniciatives s’emmarquen en el compromís d’Iberdrola per la igualtat de gènere, en línia amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 de Nacions Unides, que la situa com un dels principals objectius globals de l’Agenda 2030. La igualtat salarial és un fet a la plantilla d’Iberdrola, ja que es contempla la retribució equitativa a homes i dones per la mateixa feina i revisió salarial amb criteris comuns per als dos gèneres. També es fomenta la conciliació entre la vida laboral i la personal, amb més de 70 mesures. A més, a través de l’impuls a l’esport femení, la companyia vol contribuir a la promoció del talent, la igualtat efectiva i el desenvolupament social. Iberdrola va ser la primera empresa a realitzar una aposta global per la promoció de la participació de la dona en l’àmbit esportiu com a via per fomentar la igualtat. Avui dona suport a 32 federacions i dona nom a 32 lligues —totes elles de màxima categoria— i 110 competicions més, donant suport de forma directa a més de 600.000 dones federades. Iberdrola augmenta així la visibilitat de les dones que practiquen esport i els seus èxits, i fomenta la creació de nous referents per construir una societat igualitària.