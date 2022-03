Milions de persones al món no tenen accés a l’aigua potable i el sanejament. L’obertura del Decenni, fins al 2028, neix amb el fi d’accelerar les iniciatives que afronten els desafiaments relatius als recursos hídrics. Per això, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el període 2018-2028 Decenni Internacional per a l’Acció Aigua per al Desenvolupament Sostenible, que va començar el 22 de març del 2018, Dia Mundial de l’Aigua, i acaba aquella mateixa data el 2028. També té per objectiu conscienciar l’opinió pública sobre la importància de l’aigua en l’erradicació de la pobresa i la fam, i aconseguir un desenvolupament sostenible.

Ordenació de recursos

El Decenni fa èmfasi en el desenvolupament sostenible i l’ordenació integrada dels recursos hídrics per aconseguir els objectius socials, econòmics i ambientals, i en l’execució i promoció de programes i projectes connexos, així com en el foment de la cooperació i les aliances en tots els nivells amb el fi de contribuir a l’èxit dels objectius i les metes sobre l’aigua convinguts internacionalment, inclosos els enunciats a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

També ressalta la importància de promoure l’ús eficient de l’aigua a tots els nivells, tenint en compte el nexe entre l’aigua, l’energia, els aliments i el medi ambient, fins i tot en l’execució dels programes nacionals de desenvolupament.

Dades per no oblidar

Ens les dades que aporta l’ONU i que justifiquen les mesures a prendre durant el Decenni 18/28 hi figura que uns 2.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable (Font: OMS/UNICEF, 2017). Així mateix, segons la mateixa font, aproximadament 4.500 milions de persones no tenen serveis de sanejament salubres, ja que l’escassetat d’aigua afecta el 40% dels habitants del planeta (Font: OMS). També és d’importància mencionar que el 90% dels desastres naturals estan relacionats amb l’aigua. (Font: UNISDR). Finalment, el 80% de les aigües residuals tornen als ecosistemes sense haver sigut tractades o reutilitzades, segons la UNESCO.

Medi ambient

Els recursos hídrics i la gamma de serveis que presten juguen un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat mediambiental. L’aigua propicia el benestar de les persones i el creixement inclusiu i té un impacte positiu en la vida dels pobles en incidir en qüestions que afecten la seguretat alimentària i energètica, la salut i el medi ambient. L’aigua pot suposar un seriós desafiament per al desenvolupament sostenible però, gestionada de manera eficient, aporta un paper clau en l’enfortiment de la resiliència dels sistemes socials, econòmics i mediambientals. Per tot això, és possible afirmar, segons ONU, que l’aigua està en l’epicentre del desenvolupament sostenible i és fonamental per al desenvolupament socioeconòmic, l’energia, la producció d’aliments, els ecosistemes i per a la supervivència humana.