Aquesta matinada es farà novament el canvi d'hora a l'horari d'estiu 2022. Els rellotges s'hauran d'avançar una hora per entrar en l'horari d'estiu. Com mana la tradició, aquesta nit dormirem una hora menys. Quan les agulles del rellotge marquin les dues de la matinada, s'hauran d'avançar fins a les tres. La modificació horària de primavera s'aplica a tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. A partir de diumenge es farà de dia i de nit més tard, fins a la tardor.

Quin dia hem de canviar l'hora?

El canvi a l'horari d'estiu es produeix sempre a Espanya la matinada de l'últim diumenge de març, que aquest any cau en 27. Per tant, es manté l'horari d'hivern durant gairebé tot el mes. La data del canvi d'hora serà el 27 de març del 2022.

Hem d'avançar o retardar el rellotge?

En el canvi horari de primavera hem d'avançar el rellotge una hora. El moment exacte de fer-ho és la matinada del dia 27, en què les dues passaran a ser les tres. Si preveieu estar dormint a aquella hora, el més còmode és avançar els rellotges en anar a dormir per aixecar-vos diumenge amb l'hora real.

Com us afectarà l'horari d'estiu?

L'efecte més immediat del canvi d'hora és que es farà de dia i de nit una hora després, per la qual cosa disposarem de més temps de llum solar a la tarda. Això sol beneficiar els negocis d'oci, com la restauració.

Quins efectes té el canvi en la salut?

El canvi a l'horari d'estiu sol tenir efectes molestos (en forma d'insomni, somnolència, irritabilitat o marejos), sobretot en nens i persones grans. S'han fet molts estudis sobre les seves conseqüències, tot i que cap ha aportat resultats concloents. El que sí que és un fet és l'alteració del son a causa del canvi d'hora, ja que l'horari de feina continua sent el mateix fins i tot havent dormit una hora menys. La ruptura de la rutina del son provoca un efecte similar al del jet-lag o un augment de migranyes. Això pot produir, segons una investigació elaborada per científics espanyols, un augment de la mortalitat a les carreteres d'1,5 vides perdudes cada any. Les raons es relacionen amb la fatiga, a causa de l'acumulació d'una hora de son.

Una altra eventual conseqüència de l'alteració del son seria un increment en el nombre d'infarts aguts de miocardi d'entre un 4% i un 29%. La taxa d'atacs de cor durant els primers tres dies de la setmana després del canvi a l'horari d'estiu augmenta aproximadament un 5%, segons l'European Review for Medical and Pharmacological Sciences. En tot cas, els humans no som els únics que tenim el canvi d'hora. També s'investiguen els problemes que poden afectar els animals, sobretot els de granja. El canvi horari altera les hores d'alimentació, per exemple en els porcs, i els provoca ansietat. També modifica les hores de munyir les vaques (se'ls extreu la llet cada 12 hores), cosa que provoca pèrdues en el total de litres obtinguts al final del dia.

Quant s'estalvia amb el canvi d'hora?

Un dels arguments que avalen el canvi a l'horari d'estiu són les dades que aporta l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), que estima que l'estalvi energètic potencial és d'un 5% només a Espanya. Aquest percentatge representa, aproximadament, uns 300 milions d'euros. D'aquesta quantitat, 90 milions correspondrien al consum domèstic (uns 6 euros per llar), i la resta, a la indústria o a la il·luminació d'edificis de serveis.

Serà l'últim canvi d'hora?

La Comissió Europea s'havia fixat en principi l'objectiu de posar fi als canvis el 2019, però el pla era massa ambiciós i el Parlament Europeu va proposar després que l'últim any amb canvi d'hora fos el 2021. No obstant això, tampoc ha sigut així. La voluntat dels eurodiputats era que els països que es quedessin amb l'horari d'estiu fessin l'últim canvi al març, i els que optessin pel d'hivern, a l'octubre.

Amb quin horari es quedarà Espanya?

No hi ha res clar. El comitè d'experts nomenat pel Govern central per decidir si Espanya es queda amb l'horari d'hivern o amb el d'estiu no es posa d'acord sobre què és el millor. Per això, l'Executiu va obrir un període de reflexió fins al 2021 (l'any acordat per les autoritats europees per resoldre el tema) que tot indica que es prolongarà bastant més.

Quina és la història del canvi d'hora?

El canvi d'hora es remunta a la dècada dels 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat (Espanya va introduir el canvi horari el 1974). El 1980, la Comunitat Econòmica Europea –de la qual Espanya encara no formava part– va publicar la primera directiva per posar ordre sobre el tema als diferents països.