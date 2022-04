A vegades, els canvis periòdics dels fenòmens meteorològics són l’element fonamental que determina el comportament estacional de moltes manifestacions de la malaltia. Per un altre costat, diverses malalties i trastorns estan relacionats amb l’exposició a certes temperatures. En moltes ocasions són els canvis de pressions els que generen certes molèsties corporals, però també hi influeixen altres factors meteorològics, com la humitat o el vent.

A més a més, l’augment de la mortalitat a l’hivern és un fenomen que ha sigut examinat en molts països. Les causes de mort que presenten una associació més gran amb els canvis de temperatura són les malalties de l’aparell circulatori i les respiratòries. La forma i magnitud de la relació entre mortalitat i temperatura depèn de diverses variables, entre les quals destaquen les característiques de la població i la zona d’estudi. No només el fred, sinó també les temperatures extremadament altes constitueixen un factor que es relaciona amb increment de la mortalitat. Els episodis coneguts com a onades de calor també s’associen amb ascensos en la mortalitat.

Els resultats de diversos dels treballs consultats suggereixen que la relació entre temperatura ambiental i mortalitat adopta una forma en V, amb les taxes de mortalitat més baixes en dies en què les temperatures mitjanes se situen al voltant de 16-28º C.

Psicologia i temps

Sentir tristesa i apatia durant els dies foscos i plujosos, o dolor a les articulacions quan fa més fred són alguns exemples de com ens veiem afectats pels canvis meteorològics ja que les malalties reumàtiques estan entre les patologies que més solen relacionar-se amb el temps. Precisament en malalts amb problemes reumàtics articulars, els receptors de pressió de les articulacions solen estar alterats, cosa que comporta que aquestes persones siguin més sensibles als canvis bruscos de la pressió atmosfèrica, cosa que també fa augmentar la seva sensació de dolor. Pel que fa a les migranyes, hi ha teories que indiquen que alguns estímuls provoquen canvis a nivell cel·lular o molecular en cervells susceptibles que causarien possibles crisis. Altres teories assenyalen que hi ha una modulació inadequada d’estructures cerebrals, com l’hipotàlem, que afavoreixen que es tingui una percepció més intensa dels canvis meteorològics i el pacient ho malinterpreti com a causa de la crisi.

BROTS O CRISIS Migranyes i reumes són dues de les malalties que més comunament es relacionen amb el temps

Per un altre costat, la durada i claredat de la llum natural s’ha associat també amb alteracions de l’humor. De la mateixa manera, hi ha estudis de l’efecte que produeixen determinats vents amb característiques particulars de temperatura i moviment, com el vent foehn (Suïssa i Àustria), que ocasionen alteracions en l’electricitat atmosfèrica, cosa que causa efectes sobre la població que inclouen irritabilitat, falta de concentració, migranya, etc.