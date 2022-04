El 2012, el laboratori espanyol Cinfa es va sumar a la iniciativa ‘Teaming’, un projecte solidari destinat a recolzar causes socials a través de microdonacions en equip. Una dècada després, la companyia ha col·laborat amb 87 projectes socials, superant els 300.000 euros en donacions, gràcies als més de 900 empleats de Cinfa que col·laboren en aquest projecte.

La metodologia del ‘Teaming’ és senzilla: aquelles persones que vulguin poden aportar un euro de la seva nòmina mensual per destinar-lo a un projecte solidari. D’aquesta manera, són els treballadors mateixos els que elegeixen les iniciatives a les quals destinar aquesta aportació i, a més, l’empresa recolza els ‘teamers’ duplicant la quantitat reunida. La protecció a la infància, iniciatives centrades en els pacients, l’acollida de persones en situació de vulnerabilitat o la recollida d’aliments són algunes de les accions que encapçalen els projectes que reben l’ajuda dels ‘teamers’ de Cinfa.

Projectes amb ànima

‘Ayuda a Candela’ és una de les últimes iniciatives que ha rebut el suport de Cinfa. La Candela és la protagonista d’aquest projecte, una nena de dos anys que va néixer amb lissencefàlia, una malaltia rara caracteritzada per l’allisatge d’algunes regions del cervell que li provoca retard en el desenvolupament motor i cognitiu. Demelsa Merino, treballadora de l’àrea de Producció del laboratori i amiga de la família de la nena, va ser l’encarregada de transmetre la història de la Candela a l’empresa. L’impuls rebut gràcies al ‘Teaming’ s’ha destinat a una rehabilitació intensiva que la nena rep cada dos mesos en un centre d’Alacant, basada en un mètode únic a Espanya i amb la qual estan obtenint resultats notables.

En la mateixa línia de suport als més petits, es troba ADANO, una associació d’ajuda a nens i nenes amb càncer de Navarra, que ha destinat l’ajuda del ‘Teaming’ a un programa de suport psicosocial per a ells i les seves famílies. Tal com detallen des de l’entitat, es tracta d’“un pla d’atenció integral que comprèn grups d’autoajuda i voluntariat; assistència psicològica; resolució de problemes de caràcter social; gestió de prestacions; coordinació amb equips mèdics i centres educatius; i préstec de material audiovisual i lúdic a l’hospital, entre altres activitats”.

Justament a Navarra, el ‘Teaming’ de Cinfa també ha col·laborat amb l’equip de bàsquet Psicobasket, un projecte pioner a la regió. El 2011, la Fundació Navarresa de Bàsquet Ardoi va posar en marxa un equip de bàsquet adaptat format per joves entre 7 i 28 anys amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. El fi principal de l’activitat és possibilitar a aquestes persones la pràctica d’un esport terapèutic, cosa que comporta nombrosos beneficis per a elles, tal com detalla el president de la fundació Xabier Azkarraga: “Aquests beneficis van des de l’adquisició d’habilitats psicomotrius, fins al foment d’habilitats socials o el fet d’iniciar-se en la pràctica esportiva i aprendre a realitzar una activitat en equip. I sobretot, aquest equip els aporta amistat i molta diversió”.

Zaporeak és un altre projecte amb el qual Cinfa va col·laborar en una edició anterior del ‘Teaming’. Es tracta d’una associació centrada a oferir menjar digne a les persones refugiades que arriben a Europa. L’aportació dels ‘teamers’ ha permès l’elaboració i el repartiment de kits nutricionals al camp de refugiats de Kara Tepe, a l’illa grega de Lesbos, un camp que es va construir en molt pocs dies quan el de Mória va patir un enorme incendi, el setembre del 2020.

Finalment, una altra de les iniciatives recolzades pels treballadors de Cinfa a través del ‘Teaming’ és la Casa d’Acollida i Casa de la vida, un projecte liderat per diverses religioses de la Compa-

nyia de Santa Teresa de Jesús, que es dediquen a l’acollida urgent i temporal de dones en situació d’extrema vulnerabilitat soles o amb menors al seu càrrec. “El més important de la nostra labor és que els oferim un ambient segur, familiar, enriquidor i de confiança, que és el que no tenien anteriorment. Treballem amb elles perquè descobreixin el seu gran potencial i se sentin capaces de cuidar-se elles mateixes i als seus fills”, afirma Esperanza Sanjuán, la responsable del projecte. A aquesta base d’acompanyament s’hi uneix una atenció psicològica i jurídica portada a terme per professionals voluntaris, així com tallers de treball emocional i d’establiment de rutines i hàbits bàsics. En suma, projectes amb ànima, humils i de gran impacte humà