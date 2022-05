Generar un impacte positiu en la societat. Aquest és el repte que es va proposar BBVA el 2013 quan va decidir treballar de forma conjunta amb El Celler de Can Roca. Així, el juny del 2020, tots dos agents van llançar el projecte ‘Gastronomia sostenible’, una iniciativa que busca ajudar en la transició ecològica recolzant els productors locals. Aquell mateix any, l’entitat i el restaurant van decidir anar un pas més enllà a través dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, uns guardons que reconeixen el treball dels millors productors, agricultors i ramaders sostenibles d’Espanya. Ara, el banc ha publicat la tercera edició d’aquests premis per seguir recolzant els negocis agroalimentaris que impulsen l’economia des d’un model que fa del món un lloc més verd i inclusiu. D’aquesta manera, BBVA torna a reivindicar un any més la sostenibilitat com un dels seus sis pilars estratègics.

Totes les empreses i autònoms del sector agroalimentari que vulguin inscriure’s a la convocatòria hauran de comptar amb el certificat oficial que els acredita com a productors ecològics. Així mateix, el jurat -format per membres de BBVA, El Celler de Can Roca i un representant de la consultora independent ECODES-, valorarà l’aplicació en els models de producció de criteris associats a la protecció del medi ambient, com el càlcul de la petjada de carboni que genera la seva activitat i les mesures adoptades per a la seva reducció o compensació; la implantació d’iniciatives d’eficiència energètica i hídrica, així com l’aposta per la mobilitat sostenible o la gestió de residus.

Els guanyadors tindran l’oportunitat d’incloure els seus productes en una de les receptes que cada mes El Celler de Can Roca elabora per al projecte ‘Gastronomia Sostenible’, que recolza el petit productor a la vegada que promou la cuina saludable. Amb aquesta iniciativa, els productes locals ecològics i les propostes gastronòmiques dels Roca entraran a formar part de les cuines de les llars espanyoles. El període d’inscripció a aquests premis estarà obert des del 20 d’abril fins al 31 de maig. La decisió dels reconeixements es donarà a conèixer el pròxim mes de juliol. Aquells productors ecològics interessats poden realitzar la seva inscripció a través d’aquesta web.

Transició ecològica

Gràcies a iniciatives com aquesta, els productors locals tenen cada vegada més oportunitats per donar a conèixer els seus productes de proximitat i més retorn econòmic per seguir invertint en projectes que contribueixin al desenvolupament sostenible. De fet, en els últims cinc anys, la superfície de producció ecològica a Espanya ha augmentat un 21% a Espanya. Una xifra que suposa que el 10% de la Superfície Agrària Útil (SAU) del país sigui ecològica, segons es publica en l’informe anual d’Ecovalia. Així mateix, des del 2010, els aliments ecològics cada vegada són més habituals en el dia a dia dels consumidors. Les fruites i hortalisses, la carn o els productes lactis procedents de la producció sostenible són més visibles i demanats pels consumidors. Amb l’objectiu que aquesta demanda continuï creixent, la UE ha posat en marxa ‘De la granja a la taula’, una estratègia que pretén, d’aquí al 2030, que el 25% de les terres agrícoles de la UE es cultivin de forma ecològica.

Per diferenciar els productes ecològics, la Unió Europea facilita una etiqueta que permet als consumidors la identificació d’aquests productes i als agricultors la possibilitat de distribuir-los per tots els països de la UE. Així, el logotip ecològic de la UE, determina que un producte conté almenys un 95% d’ingredients ecològics i que el 5% restant compleix unes condicions estrictes, entre les quals destaca que el mateix ingredient no pot estar present en forma ecològica i en forma no ecològica. A més, la certificació confirma, no només que el producte compleix condicions estrictes de producció, sinó també aquelles vinculades a la transformació el transport i l’emmagatzematge. L’objectiu del logotip ecològic és evitar la confusió dels consumidors, contribuir a mantenir la confiança en els aliments ecològics i recolzar els règims d’inspecció. S’had’utilitzarsempre en tots els productes alimentaris de la Unió Europea envasats que es produeixin i venguin com a ecològics a la UE.

Tercera edició

Tal com va destacar el director de Pimes de BBVA a Espanya, Alberto Cano, durant la trobada digital de presentació dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, “volem consolidar el nostre suport al teixit productiu d’un sector que juga un paper molt rellevant en el desenvolupament socioeconòmic d’Espanya, com així ho reflecteix l’ambiciós objectiu europeu d’arribar al 25% de superfície ecològica el 2030”. A més, Cano va afegir que l’aposta per mesures respectuoses amb els recursos naturals i amb la biodiversitat local “pot servir d’inspiració a altres pimes i autònoms que no saben com afrontar la seva transformació”.

Per la seva part, el propietari del Celler de Can Roca, Joan Roca, va reivindicar la responsabilitat dels cuiners a l’hora d’“emprendre accions com aquests premis, ja que ens dona l’oportunitat de generar un marc de relació que permet posar en pràctica la recerca de productors compromesos amb la sostenibilitat i donar-los visibilitat a través de les nostres receptes”. Roca també va destacar que “per a nosaltres també és un aprenentatge a l’hora d’obrir el nostre ventall de relació amb productors que fan que la nostra cuina llueixi més”.

A la presentació també hi va participar un dels guanyadors en l’última edició dels premis, el director d’Aceites García de la Cruz, Fernando García de la Cruz. Així, de la Cruz va explicar que aquest premi “ha sigut un reconeixement a molts anys de feina, ja que una empresa no es fa sostenible de la nit al dia. Iniciatives com aquesta són molt importants ja que fan visible la importància de la producció sostenible per obtenir aliments de qualitat i demostrar que la sostenibilitat no està renyida amb el creixement econòmic, sinó tot al contrari”.