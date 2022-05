UNIVERSAE és una institució dedicada a l’educació superior de Formació Professional, amb vocació internacional i impulsada per empreses que tenen una àmplia experiència en aquest sector. Aquest grup líder de l’ensenyament superior d’FP posa a disposició dels estudiants l’oferta educativa més gran del mercat, amb més de 50 titulacions oficials del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya. A més, compta amb set campus repartits per Espanya i Llatinoamèrica: Madrid, Barcelona, Múrcia, San José (Costa Rica), Quito (Equador), Bogotà (Colòmbia) i Ciutat de Mèxic. En total, sumen més de 65.000 metres quadrats de superfície, que funcionen a manera d’entorns d’aprenentatge en els quals promoure trobades entre estudiants i empreses.

L’objectiu d’UNIVERSAE és garantir l’experiència educativa més professional, eficaç i amena possible als seus alumnes. Per fer-ho, se centra en dos aspectes fonamentals. El primer i més rellevant és la qualitat educativa. UNIVERSAE es diferencia pel seu model innovador i disruptiu, integrat completament per l’àmbit de l’‘EdTech’. La fusió entre tecnologia i educació suposa una verdadera revolució en el món de la Formació Professional. Un abans i un després. Per això, UNIVERSAE realitza un desplegament tecnològic a l’altura de l’exigent repte al qual s’enfronta. ¿El resultat? L’ecosistema e-learning més avançat del mercat:

UNIVERSAE360. Els protagonistes són el 3D, la realitat augmentada i la tecnologia més puntera. Els alumnes assimilen conceptes mentre disfruten d’un videojoc o visiten virtualment una clínica sense sortir de la comoditat de la seva habitació. D’aquesta manera, l’aprenentatge resulta més senzill, però també més divertit.

“L’objectiu no és només que l’alumne aprengui, sinó que es diverteixi fent-ho”, apunta Juan Ros, director del Departament de 3D d’UNIVERSAE. D’aquesta manera, assegura, “no només memoritzarà abans els conceptes, sinó que també percebrà l’estudi com una activitat atractiva”. Per fer-ho possible, l’estudiant necessitarà només el seu propi ordinador i 'smartphone'. Pràcticament qualsevol d’aquests dispositius són vàlids, ja que els requisits de capacitat i memòria són mínims. “El nostre objectiu primordial era aconseguir que qualsevol persona pogués tenir accés a UNIVERSAE360”, explica Juan, “i crec que ho hem aconseguit”. Orgullós, mostra les infinites opcions d’aquest particular ecosistema educatiu.

Perquè l’experiència resulti encara més atractiva i molt similar als videojocs que venen en qualsevol botiga especialitzada existeix un format de recompenses. D’aquesta manera l’alumne estarà especialment motivat a l’hora d’anar superant nous reptes. Tot el material docent que elaboren els equips d’experts de cadascun dels graus es tradueix al format multimèdia més adequat, buscant sempre que l’assimilació dels conceptes docents sigui el més eficaç, ràpida i entretinguda possible.

L’altre aspecte fonamental del mètode UNIVERSAE és l’ocupabilitat. Per aquest motiu, aquest grup ja compta amb un gran nombre de convenis amb empreses punteres del sector. Aquests acords permeten als alumnes interactuar amb aquestes companyies i que aquestes trobades fructifiquin en oportunitats laborals.

Això és vàlid per a tots els graus oferts per UNIVERSAE, encara que molt especialment per a dotze d’ells que estan suscitant un enorme interès entre les empreses. I això es tradueix al seu torn en un important augment de la demanda d’aquestes titulacions, fins al punt que aquest institut superior s’ha vist obligat a ampliar les places disponibles. Entre aquests graus hi ha els d’Administració i Finances, Assistència a la Direcció, Comerç Internacional, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Màrqueting i Publicitat, Transport i Logística, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicació Web i Educació Infantil. En tots ells existeix una demanda quasi inesgotable: UNIVERSAE rep, de mitjana, set ofertes de feina per cada alumne inscrit en aquestes titulacions.