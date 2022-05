El 26 de maig passat va tenir lloc el debat organitzat per Prensa Ibérica en col·laboració amb Bestinver sobre sobre la situació econòmica dels joves i les seves possibilitats d’inversió. En aquesta trobada, moderada per la periodista Nekane Chamorro, es van donar cita Miguel Dolz, gestor i analista de Bestinver, Jesús David Moreno, professor d’Economia Financera de la Universitat Carlos III de Madrid, Luis Garvia, professor de la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE) i María Romero Paniagua, sòcia directora d’economia d’AFI.

Una qualitat de vida òptima

L’estalvi i la inversió resulten clau per poder respondre a reptes futurs i poder garantir un nivell de vida òptim a curt, mitjà i llarg termini. Controlar l’endeutament i la despesa o planificar l’estalvi són algunes de les claus per mantenir unes finances sanejades i controlades. Però els joves semblen estar trobant més dificultats i barreres per desenvolupar els seus projectes personals. ¿En quina situació es troben els joves espanyols en temes d’estalvi i inversió? Tal com apunta Jesús David Moreno, “a Espanya hem vist que els incentius fiscals a l’estalvi han desaparegut, s’han retallat gairebé 1/7, jo crec que això és un error, a Espanya necessitem incentivar les persones a estalviar i a anar dipositant en el seu pla de pensions”. Un repte sense dubte important per a un sistema públic de pensions, com afirma Miguel Dolz, “és cert que el sistema de pensions espanyol és increïblement generós, el dubte que em sorgeix és com de sostenible és aquesta generositat i en quin moment haurem de canviar el sistema”.

“És veritat que la suma que pot invertir una persona de 25 anys és molt inferior al que podrà invertir amb 45, però el poder d’aquest interès compost començant a invertir als 25 ofereix un avantatge increïble” MIGUEL DOLZ - GESTOR I ANALISTA DE BESTINVER

“Un jove s’emancipa a Espanya als 28 anys, la situació al mercat de treball i la renda que són capaços de generar és substancialment menor de la de la resta de joves europeus”, assenyala María Romero. Per un altre costat, els ràpids avenços de les noves tecnologies fan que l’evolució econòmica i social canviï més dràsticament, “Internet ha provocat que coses que abans succeïen en 20 o 30 anys ara succeeixin en 1 o 2 anys, hem de redefinir l’estalvi, formar els nostres joves en l’estalvi, sí, però redefinint el concepte”, confirma Luis Garvia.

Educació Financera

Amb una esperança de vida més gran, creix també la necessitat de preparar-se per a una jubilació molt més longeva, l’educació financera sembla essencial per als joves, tal com comenta María Romero: “L’educació financera és fonamental en especial en la gent jove i actualment és insuficient, i la prova està que la riquesa financera és tremendament petita comparada amb altres països”. Segons destaca Miguel Dolz,s’ha de traslladar l’educació financera i la conscienciació a la societat, però sobretot informació sobre el sistema.

“Els nostres joves estan molt per davant, tenen molta confiança en si mateixos i passen de ser aquell 30% d’atur juvenil a gent molt preparada i perfectament autònoma” LUIS GARVIA - PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT PONTIFÍCIA DE COMILLAS (ICADE)

“Cada vegada és més necessari ensenyar als nostres joves a estalviar i a no dependre de les pensions de l’estat. Estalviar és sacrificar capacitat de consum actual per tenir capacitat de consum futura, invertir és posar aquest estalvi a treballar, és una cosa potentíssima”. Hi ha certs comportaments vinculats a una qüestió educacional, interioritzat en el conjunt de la societat, com assenyala Jesús David Moreno “a Espanya s’estalvia poc i s’estalvia malament, hauríem d’estalviar quan les coses ens van bé, i fer servir aquests estalvis quan venen els moments baixos. A Espanya es fa al contrari, quan ve la crisi, estalviem, cosa que genera contracicle i depressió”. “S’ha de perdre la por, tenim molta por del futur, de no saber què passarà… l’actitud és clau, és la que et porta a formar-te constantment, els joves tenen molta confiança en si mateixos”, conclou Luis Garvia.

“Els més ben posicionats són els joves, són els més disposats al canvi, tenen tota una carrera professional per davant i probablement són els que millor s’adaptin a la digitalització” MARÍA ROMERO PANIAGUA - SÒCIA DIRECTORA D’ECONOMIA D’AFI

Moment idoni per a l’estalvi

L’educació financera és l’adob perfecte per cultivar i poder recollir en un futur, però ¿quan han de començar a pensar en l’estalvi els joves? “El millor moment per començar estalviar era ahir, i el següent millor és avui, s’ha de començar a estalviar quan es pugui, en els joves s’ha d’establir l’hàbit d’estalvi, que entenguin de la seva importància, de la d’invertir aquest estalvi i, sobretot, que no deixin de formar-se”, indica amb claredat Miguel Dolz. “El moment és ja, granet a granet es pot fer un graner considerable, no hi ha aquesta cultura de carrera de fons d’estalvi previsional a llarg termini, però es necessita una empenta, necessitem incentivar els joves cap a l’estalvi”, confirma María Romero.

“Els joves estan en un moment en el qual poden assumir riscos en les inversions i això és important” JESÚS DAVID MORENO - PROFESSOR D’ECONOMIA FINANCERA DE LA UNIVERSITAT CARLOS III DE MADRID

“No pot ser que quan els joves tenen 25 anys inverteixin en un dipòsit o renda fixa per no assumir riscos i quan arriben als 50 anys comencen a saber que existeix la borsa i pot oferir entre un 7% i un 8%”, reclama Jesús David Moreno. “Si algú és optimista i no té por, tinc meravelloses notícies: les oportunitats aniran a més, si pren la decisió d’invertir ara en si mateix, en el seu patrimoni, a aprendre… el seu coneixement i els seus diners treballaran també per a ell”, tanca Luis Garvia.