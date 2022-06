Banco Santander fa un pas més a Espanya en la reducció dels seus impactes mediambientals i facilitarà als seus clients el reciclatge de les targetes de dèbit i crèdit caducades en els caixers automàtics de l’entitat. Aquestes targetes passaran directament a un procés de reciclat en el qual es reutilitzaran per a la fabricació de diferents elements de mobiliari urbà.

Per realitzar aquest projecte, l’entitat ha confiat en G+D, grup de tecnologia de seguretat en l’àmbit dels mitjans de pagament, amb qui comparteix la prioritat de la sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

El procés serà senzill; el client dipositarà la targeta caducada al caixer automàtic i uns quants dies després rebrà un missatge que li confirmarà que la targeta ha sigut reciclada. G+D es responsabilitzarà del procés complet de la gestió de les targetes caducades convertint-les en matèria primera per fabricar, juntament amb xarxes marines recuperades del fons del mar, mobiliari urbà com ara bancs o papereres, donant una segona vida a aquestes targetes i contribuint així a l’economia circular. Una vegada finalitzat el procés, Santander donarà el mobiliari a diferents institucions públiques. Aquest projecte, que l’entitat també desenvolupa a Portugal des del 2021, suposa un clar exemple d’economia circular i del compromís de l’entitat per ser cada dia un banc més responsable, reduir el seu impacte en el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic.

One Europe

El 2021, Santander va anunciar el llançament de les noves targetes sostenibles One Europe. Només a Espanya, ja se n’han emès més de 2,3 milions i abans que acabi el 2022 totes les targetes de dèbit i crèdit a Espanya, Portugal, Polònia i el Regne Unit s’elaboraran amb materials sostenibles. D’aquesta manera, Santander Europa evitarà l’emissió de més de 1.000 tones de CO2 anuals i es reduirà l’ús de plàstic en 60 tones cada any. A més, totes les targetes noves inclouen un identificador especial per facilitar-hi l’accessibilitat dels clients amb discapacitat visual.

A això s’hi suma la funcionalitat recentment estrenada en la seva app i web amb la qual els clients de l’entitat poden mesurar la seva petjada de carboni a partir de les compres realitzades amb les targetes i rebuts domiciliats i, si ho desitgen, compensar-la recolzant projectes sostenibles que tracten d’evitar noves emissions o absorbir les ja emeses, com per exemple una iniciativa de reforestació a Terol.