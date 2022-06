Avui, 5 de juny, es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient en un món cada cop més urbanitzat, una societat que ha d'afrontar els principals reptes de sostenibilitat directament, amb un futur en què les ciutats canviïn la manera com es planifiquen, construeixen i gestionen.

El ràpid creixement de la població és cada vegada un desafiament més gran. Creixement que a més reclama més ocupació, millor transport, més consum d'energia i un reciclatge més eficient.

El programa de les Nacions Unides ONU Habitat estima que un 60% de la població mundial viurà en ciutats el 2030.

La pandèmia de la Covid-19 va portar una reducció d'emissions molt important, sis vegades més gran que la d'un altre tipus de crisi com la financera del 2007. La mala notícia és que actualment no se sosté a llarg termini. S'espera que, amb la tornada progressiva a la normalitat, les emissions de les ciutats tornaran al seu punt de partida.

Per donar la volta a la situació cal que les ciutats apostin pel manteniment d'instal·lacions que ja estiguin optimitzades, renovació de sistemes d'aigua, fomentar l'economia circular en abocadors o qualsevol tipus d'infraestructura que estigui enfocada a trobar una ciutat més sostenible en el futur.

L'important paper de les ciutats

Si bé molts governs han fixat metes per alinear-se amb l'Acord de París, també, les ciutats han establert els seus objectius ambiciosos relacionats amb aspectes com el canvi climàtic, l'ús del sòl, el transport, la qualitat de l'aire, la gestió de residus i la gestió de l’aigua.

El compromís de les ciutats amb la lluita contra el canvi climàtic s'ha d'emmarcar en un full de ruta cap a la neutralitat en carboni.

Aquest full de ruta es pot materialitzar descarbonitzant el transport, enfortint els requisits de foment de l'eficiència energètica en la construcció, augmentant l'accés a l'energia verda, vetllant per una regulació estable que doni confiança als inversors, apostant per la creació de marcs de col·laboració publicoprivats…, en definitiva, apostant per propostes per crear consciència, posant el focus en la sostenibilitat.

És el moment per impulsar una transició energètica digital, eficaç, eficient i accessible a tothom

ENGIE, actuar per accelerar la transició a la neutralitat en carboni

ENGIE s'ha compromès a ajudar els seus clients del sector privat i públic a assolir la seva pròpia transició cap a la neutralitat en carboni, oferint solucions energètiques més ecològiques i intel·ligents. Per això, ha decidit centrar les seves inversions principalment en solucions de descarbonització i energies renovables.

D'aquesta manera, ENGIE posa un enfocament especial en l'eficiència energètica, els sistemes de generació distribuïda d'energia, la mobilitat sostenible i les xarxes intel·ligents.

Xarxes urbanes eficients i renovables

Les xarxes de calor i fred urbanes constitueixen un factor clau per abordar eficaçment aquests desafiaments ja que ajuden les ciutats a optimitzar el subministrament d'energia i reduir la petjada mediambiental.

La calefacció urbana a partir de fonts renovables i els sistemes de refrigeració urbana moderns figuren entre les solucions més eficients i rendibles per reduir la petjada de carboni de les zones densament edificades amb demandes energètiques concentrades, com ara barris cèntrics, parcs d'oficines i polígons industrials.

ENGIE té a càrrec més de 320 xarxes de calefacció i refrigeració urbana en diferents parts del món i, a Espanya, compta amb 2 xarxes operatives a les localitats de Barcelona i Saragossa, una xarxa en construcció a Pamplona, ​​i està participant en una altra a la ciutat de Palència.

En aquest sentit, ENGIE afina la seva experiència tecnològica en matèria d'eficiència energètica, energies renovables i solucions per a la conversió de deixalles en energia, amb una gran capacitat per dissenyar, construir i operar xarxes energètiques urbanes amb alts graus d'eficiència. Per a ENGIE la calefacció i la refrigeració urbana és l'espina dorsal del futur per aconseguir que les nostres ciutats siguin més eficients i sostenibles.