Els gossos biodetectors poden identificar l’olor de la Covid-19 amb una taxa de precisió de fins al 94%, segons un estudi preliminar de l’associació britànica Medical Detection Dogs publicat aquest dilluns.

La investigació, dirigida juntament amb l’Escola d’Higiene i Medicina Tropical de Londres i la Universitat de Durham, va utilitzar mostres de més de 3.750 persones, com camises, mascaretes i mitjons utilitzats, per entrenar sis gossos en la detecció de la Covid-19.

Els resultats inicials, encara pendents de revisió externa per part d’altres científics, apunten que els gossos van ser capaços d’identificar la malaltia en el 94% dels casos, una precisió superior a la oferida per les proves d’antígens, d’entre el 58 i el 77%.

250 persones per hora

L’estudi preliminar reflecteix, a més, que un sol gos pot examinar fins a 250 persones en una hora, considerablement més ràpid que els altres mètodes de detecció de la Covid-19, apunten els experts.

La investigació indica que els gossos entrenats podrien ser de gran ajuda com una primera eina de detecció ràpida en espais públics, com els aeroports, si s’utilitzessin juntament amb mètodes tradicionals, com les proves PCR, per confirmar els resultats.

Olfacte sorprenent

«Saber que podem aprofitar el sorprenent poder del nas d’un gos per detectar la Covid-19 de forma ràpida i no invasiva ens dona l’esperança de tornar a una forma de vida més normal», assegura en un comunicat Claire Guest, directora científica de Medical Detection Dogs i autora principal de l’assaig.

En l’estudi, els gossos –quatre Labradors, un Golden Retriever i un Working Cocker Spaniel– ensumaven mostres en un sistema de suport que requeria una decisió de «sí o no» en cada cas.

Si identificaven presència de Covid-19, els gossos donaven indicacions com seure, empènyer o mirar fixament cap endavant, i si l’encertaven rebien com a recompensa menjar o joguines.