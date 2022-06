L'objectiu és clar i queda establert en el Green Deal o Pacte Verd Europeu, que aspira a convertir Europa en el primer continent lliure d'emissions de carboni l'any 2050. Amb aquesta meta a l'horitzó, cal traçar un full de ruta i passar de les paraules a l'acció. Amb aquesta missió, Global Mobility Call ha recollit el guant d'esdevenir el gran fòrum internacional que definirà i liderarà el desenvolupament de la mobilitat del futur.

Es tracta del primer esdeveniment transversal i integrador que constituirà el nou Ecosistema de la Mobilitat Sostenible, connectant els principals actors involucrats, dels diferents segments d'activitat, per al desenvolupament de nous models de negoci i iniciatives publicoprivades. Es fa realitat així un dels propòsits de José Vicente de los Mozos quan es va posar al capdavant del Comitè Executiu d'IFEMA ara fa dos anys: la realització d'un gran esdeveniment aglutinador dedicat a la transformació de la mobilitat que tingués, a més, el segell distintiu de ser, per primer cop a Europa, un esdeveniment no sectorial, sinó intersectorial i connectat. “El que volem en aquest congrés és posar en interrelació tot aquest ecosistema, ser un punt de reunió, de debat i de networking en què els líders corporatius, emprenedors, referents d'institucions o organismes de prestigi internacional assoleixin acords i aliances publicoprivades”, assenyala De los Mozos.

Aquesta primera edició comptarà amb més de 150 empreses participants, no només del sector de l'automòbil, sinó del transport, les infraestructures, l'energia, la banca, la consultoria estratègica, les assegurances… També exposaran el seu punt de vista una trentena d'associacions nacionals i internacionals i una àmplia representació institucional entre la qual destaca Teresa Ribera, vicepresidenta de Transició Ecològica; Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; Reyes Maroto, ministra d'Indústria; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; o Alina Valean, comissària europea de Transport.

EL MOMENT IDONI

La mobilitat viu un procés de canvi, de transformació de la indústria i d'impuls de polítiques que encoratgin una sostenibilitat més gran. Un canvi propiciat també per les oportunitats de desenvolupament que brinda la tecnologia i per la demanda de la societat que, més conscienciada i sensibilitzada després de la pandèmia, reclama noves solucions a les necessitats de mobilitat. Per això, Global Mobility Call arriba en el moment més favorable perquè la mobilitat sostenible comenci a obrir-se pas cada vegada amb més impuls i decisió. En aquest desenvolupament hi tindran un paper determinant els fons de recuperació Next Generation i aquest congrés també tindrà la missió de traslladar al sector empresarial el ventall d'oportunitats que brinden aquests ajuts.

En aquest marc, l'esdeveniment que se celebrarà a IFEMA MADRID servirà per impulsar la inversió, el creixement i la creació de nous models de negoci amb la participació de projectes de col·laboració publicoprivada en el context de l'impuls del Pla de Recuperació Europeu. L'objectiu és ambiciós: posicionar Espanya com a referent internacional i pol d'inversió i talent, convertint-se en una gran plataforma de negoci i innovació on intercanviar experiències i coneixement, i emprendre nous negocis i projectes.

DE LES IDEES, ALS PROJECTES REALS

“Se sol parlar de la mobilitat sostenible com d’una cosa etèria i imprecisa, difícil de materialitzar. Per això la nostra vocació és oferir una visió de 360 ​​graus i passar de l'àmbit de les idees al tangible dels projectes reals i concrets. Que el ciutadà pugui veure que la mobilitat sostenible no és res eteri sinó que afecta la seva vida diària”, explica José Vicente de los Mozos.

En aquest sentit, Global Mobility Call serà una oportunitat de conèixer els grans projectes internacionals, com el PAsCAL, l'objectiu del qual és millorar la nostra comprensió de les implicacions de la introducció de vehicles connectats i autònoms a la societat. Es presentarà també la visió de WWF per ajudar a fomentar One Planet Cities, ciutats que permetin a totes les persones prosperar dins dels límits ecològics del nostre únic planeta. El projecte ‘5G-Mobix EU’, una acció que reuneix 58 socis de 13 països per desenvolupar i avaluar funcionalitat de vehicles automatitzats. O el projecte 'Inclusion', que aborda els desafiaments relacionats amb l'accessibilitat del transport públic en àrees urbanes i rurals remotes; perquè un transport públic eficient i inclusiu significa un accés més gran a oportunitats laborals, educatives i socials.

En total seran tres jornades (del 14 al 16 de juny) en què se celebraran més de 100 taules rodones, estructurades al voltant de cinc eixos temàtics que representen les cinc prioritats del sector: l'àrea New Urban Planning, que abordarà els nous models urbans per a l'eficiència energètica, la mobilitat i la connectivitat centrada en el ciutadà; Economic Development & Regulation, sobre l'impuls econòmic a partir de nous marcs de cooperació publicoprivada; Sustainable Transportation, per tractar els reptes del transport, la planificació i les millors solucions; Tech, Data & Innovation, per abordar les noves tecnologies en infraestructura, dades i automatització, i Future Society, que planteja una agenda pública global per fer front als nous reptes demogràfics i socials emergents.

El punt final d'aquesta primera edició del congrés el posarà el president del Govern, Pedro Sánchez, amb la seva intervenció en la jornada de cloenda el dia 16 de juny.

JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS, president de Comitè Executiu d'IFEMA:

«És la primera vegada que hi haurà a Europa un esdeveniment integral 360 graus»

- Com va néixer la idea de Global Mobility Call?

Va sorgir després de la pandèmia, en un moment de gran conscienciació i voluntat de posar en marxa projectes i plans de recuperació i, a més, amb la perspectiva del Green Deal i de l'arribada dels fons europeus de recuperació Next Generation. En aquest context vaig pensar que era molt important crear el Global Mobility, però no com un fòrum sectorial, sinó com un fòrum global. I per això vam triar cinc àmbits temàtics: el fòrum de tecnologia, data i informació; el de la planificació urbana; el fòrum de desenvolupament econòmic i regulació; el de transport sostenible; i el de la societat del futur. Tot plegat amb una mirada posada en la integració de continguts tecnològics, socials econòmics, mediambientals i reguladors per tenir aquesta visió transversal i harmonitzada de l'ecosistema de la mobilitat sostenible.

-¿Què és el que distingeix aquest esdeveniment d'altres?

A Europa no hi ha hagut mai un esdeveniment integral de 360 ​​graus d'aquestes característiques. Hi ha hagut congressos sectorials, però cap de caràcter transversal i intersectorial, que posi en valor tot l'ecosistema de la mobilitat i abordi el futur des de totes les diferents perspectives. A IFEMA MADRID hem estat elegits dos anys com a millor centre de congressos a nivell mundial, tenim experiència fent esdeveniments globals de prestigi internacional i hem volgut tenir aquest lideratge que no ha tingut ningú a Europa. A Espanya també tenim idees i podem abanderar el discurs al voltant de la mobilitat.

-¿Per què el GMC és el ‘place to be’ per a les empreses dels sectors involucrats en la nova mobilitat?

Perquè serà una trobada d'alt nivell que reunirà els líders internacionals dels diferents segments d'activitat per oferir solucions i experiències, i cridar també l'atenció d'inversors a nous projectes. Serà punt de trobada, networking i aliances en un moment clau per l'arribada dels fons Next Generation. Un estudi realitzat per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils (ANFAC) ens va mostrar que el sector de la mobilitat sostenible mourà un volum de negoci de més de 300.000 milions l'any, atraurà una inversió de 54.000 milions d'euros per a tots els sectors involucrats i generarà al voltant d’un milió de llocs de treball.

- D'entre tots els líders i referents empresarials que hi participaran, quins són els ‘speakers’ més destacats?

Si he de triar, convidaria a no perdre's Michio Kaku, físic de prestigi, futurista i científic americà que exposarà la ponència “Mobilitat Sostenible: Viatge 2050”; Jeffrey Sachs, exassessor de l'ONU, que parlarà sobre el futur de la mobilitat sostenible i el seu impacte sobre el canvi climàtic; l'analista Shivvy Jervis, que intervindrà en la xerrada mobilitat 5.0, amb un enfocament més centrat en el ciutadà; l'especialista de planificació urbana de Singapur, Ayesha Khanna, que abordarà ciutats intel·ligents per a una millor planificació i gestió de serveis urbans... I també la participació del rei, com a president d'Honor, i la del president del Govern.

Per a més informació, podeu consultar aquí l'agenda completa: www.ifema.es/global-mobility-call