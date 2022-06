Tot i la vertiginosa transformació del mercat laboral i l’educació, com a conseqüència del canvi tecnològic i la incertesa econòmica, tant la vocació com la passió pel que de veritat volem fer continuen sent la principal motivació per formar-se i triar estudis.

Aquesta és una de les conclusions que Eserp Business & Law School i Digitas han obtingut després de portar a terme una recerca quantitativa amb l’objectiu de conèixer la percepció, les demandes, les motivacions i les preocupacions d’alumnes de grau i postgrau davant l’actual context de crisi, així com les seves implicacions en termes de canvi social, tecnològic i laboral.

Els resultats de l’estudi també han sigut ratificats per Gabriel Plaza, l’alumne de l’institut públic San Juan Bautista que ha tret la millor nota de l’EBAU de tota la Comunitat de Madrid, que amb un 13,946 de nota ha decidit seguir la seva passió i estudiar Filologia Clàssica i que ha rebut moltes crítiques per no haver elegit una carrera de la branca científica i per elegir-ne una d’humanitats. «És millor fer el que t’agrada. Prefereixo la felicitat a l’èxit segur», ha declarat el noi.

Un 81% dels enquestats comparteixen que el més important és estudiar el que t’agrada i apassiona, i gairebé la mateixa xifra (78%) ja tenen molt clar en què es volen formar. En termes de futur, un 57% afirmen que cal deixar-se portar pel que es vol fer i que les oportunitats ja sorgiran més endavant. Si ordenem les motivacions més destacades en l’informe, treballar en el que de veritat agrada a la persona és la principal motivació per a més de la meitat (53%), seguida de tenir una bona feina (41%), ampliar coneixements (34%) i evolucionar en la pròpia carrera (31%).

L’educació, un gran valor

L’educació, un gran valorPer a 3 de cada 4 estudiants (73%), tenir un bon títol i estudiar en una bona universitat o escola de negocis pot marcar la diferència en la teva carrera. Tanmateix, un terç consideren que la formació universitària ja no és tan important com abans. Respecte a l’adaptació a les ‘noves realitats’ experimentades en els dos últims anys, el 57% afirmen que les universitats i escoles de negocis s’estan adaptant bé als nous temps.

En contrast amb la dada anterior, fins a un 42% creuen que les universitats i escoles de negocis no evolucionen tan ràpid com ho fa el mercat laboral. Entre altres raons que avalen aquesta afirmació, un 40% incideixen que probablement exercirà una feina que encara no existeix i el 43% no estan segurs de com serà el seu accés al món laboral.

Malgrat les noves tecnologies, la formació a distància i el teletreball, el 71% prefereixen l’experiència física a l’aula i al campus. Consideren fonamental que la universitat o escola de negocis sigui pròxima i empàtica, i de fet és l’atribut més important a l’hora de fer l’elecció, seguit de la qualitat del professorat i l’ocupabilitat potencial dels seus estudis.