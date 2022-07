Va contractar dues prostitutes per a «un servei sexual de llarga durada». Albert Cavallé, conegut com l’estafador de l’amor, va oferir pagar 100 euros l’hora a cada una a canvi que passessin amb ell la tarda i la nit del 31 d’agost del 2020 en un pis del districte barceloní de Sants. Es va presentar davant les dues dones com un jove ben plantat, educat i ric, molt ric. Segons l’escrit del fiscal, al qual ha accedit CASO ABIERTO, Cavallé va presumir davant d’elles de ser el jove hereu d’una enorme fortuna i els va assegurar que era «fill de l’amo de l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza».

Les dues dones van acceptar tenir relacions sexuals de pagament amb ell, però van exigir a Cavallé que els entregués els diners per endavant. Llavors, l’estafador català, que s’enfronta aquest dilluns a un judici per aquests fets a Barcelona, «va simular que els feia una primera transferència utilitzant el mòbil i advertint-los que el pagament trigaria unes hores a arribar» perquè el seu banc era diferent del de les dues noies. El fiscal demana per a Cavallé tres anys de presó per un suposat delicte d’estafa.

ELS VA DEMANAR DINERS

Segons la documentació del cas, Cavallé i les dues prostitutes van estar junts dotze hores seguides. En un moment, ell va demanar a una de les noies «que li prestés 500 euros que li abonaria, segons va afirmar (afegint aquesta quantitat), amb el pagament dels serveis sexuals prestats». La dona, «davant la serietat i l’important nivell econòmic» de Cavallé, va accedir a deixar-li els diners.

La sorpresa va arribar al matí següent, quan es van adonar de l’engany perquè no havien rebut els diners. «Veient que Cavallé no havia fet la transferència promesa, que ascendia a 2.900 euros (2.400 euros pel servei sexual i 500 euros pel préstec), totes dues li van exigir que anés a buscar els diners a un caixer», deixant a canvi un mòbil que li tornarien quan ell arribés.

ELL DENUNCIA

Segons el fiscal, la intenció de les dones era «retenir el mòbil de Cavallé com a mesura de seguretat per tenir les dades de l’estafador i poder denunciar-lo», però ell va aprofitar aquesta circumstància per marxar del pis i acudir a una comissaria dels Mossos d’Esquadra, on les va denunciar per «robatori i amenaces».

D’acord amb aquesta denúncia presentada per Cavallé, en poder de CASO ABIERTO, ell va contractar els serveis d’una prostituta, però van acordar que li pagaria «380 euros» que, segons assegura, va entregar a la dona en metàl·lic i per endavant.

UNA SEGONA «SENYORETA»

Llavors, segons la seva versió, «una amiga d’aquesta dona es va unir a nosaltres. Jo li vaig dir que no tenia més diners per pagar els serveis d’una segona senyoreta, però a ella no li va importar perquè, pel que sembla, no tenia feina durant aquelles hores i va optar per quedar-se amb nosaltres».

Cavallé denuncia que, al matí següent, aquesta segona dona «va irrompre a l’habitació amb un ganivet i una esmoladora, completament fora de si, cridant: ‘Ets Albert Cavallé, surts a internet com l’estafador de l’amor. ¡Ves-te’n, ves-te’n!’». Segons relata l’home, llavors «es va posar els pantalons, com va poder, va agafar la seva cartera, que l’havia deixat a sobre de la taula, i va abandonar el lloc molt de pressa, tement per la seva integritat física».

UNA ARMILLA DE 220 EUROS

Amb la urgència, Cavallé es va oblidar al pis, segons va reclamar en la seva denúncia, el seu telèfon, «una mascareta FFP2 de cotó i una armilla de marca valorada en 220 euros». Els investigadors, que no van trobar cap armilla al pis, no van donar crèdit a la seva denúncia i sí a la que van interposar les dones contra ell per estafa.

Per aquest motiu, Cavallé s’asseu des de dilluns al banc d’acusats del jutjat penal 25 de Barcelona. El seu advocat, David Sans, defensa la seva innocència i demana al jutge que l’absolgui. El fiscal demana tres anys de presó per a l’estafador a l’apreciar un agreujant de reincidència per haver enganyat altres dones. El cert és que el barceloní té ja antecedents penals per estafa, apropiació indeguda, simulació de delicte i denúncia falsa.

Contra ell pesen ja almenys quatre condemnes fermes. L’última, que ha conegut aquest mitjà, la va dictar el Jutjat Penal núm. 19 de Barcelona després que l’entabanador vengués un ordinador portàtil robat a una dona en un Cash Converters. La decisió del tribunal va sumar un any, quatre mesos i quinze dies de presó a les penes que ja acumula Cavallé.