Des del 15 de juny estan obertes les candidatures al premi Poble de l’Any, la iniciativa que estrena aquest any Prensa Ibérica per fer valdre la feina que es porta a terme des dels pobles petits i l’àmbit rural i marítim. Juntament amb les capçaleres que el grup té a Catalunya, com són 'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà', el grup editorial ha llançat aquest projecte per visibilitzar i combatre les problemàtiques que hi ha entorn de la despoblació tant a Catalunya com a tot Espanya.

Es vol premiar, així mateix, els projectes que fomenten el desenvolupament en aquestes regions en els àmbits agrícola, tecnològic, marítim i cultural. Actualment, els pobles catalans es veuen perjudicats pel poder d’atracció econòmica que es genera entorn de les ciutats, quant a oportunitats laborals i d’oci, infraestructures i mitjans de transport. El període de presentació de candidatures al premi està obert des del 15 de juny fins al 22 de juliol, i ja compta amb la participació de municipis com Penelles (Lleida), Calaf (Barcelona), Sallent (Barcelona) i la Galera (Tarragona). Els encarregats d’inscriure els pobles o municipis en les diferents categories del premi són els ajuntaments i les entitats socials, que ho poden fer a la pàgina web www.millorpoble.cat i que han d’aportar informació i imatges del poble candidat. El premi Poble de l’Any distingeix entre quatre categories: agrícola, marítima, digital i tecnologia i cultura. Cada municipi es pot presentar a un màxim de dues categories de les quatre disponibles –tres, en cas que el municipi no tingui accés al mar–. Aquests guardons, que tenen el patrocini de Chocolates Torras, consten d’una fase d’inscripció, una altra d’elecció de candidats finalistes per part d’un jurat d’experts, una altra de votació popular per part dels lectors i lectores del grup i d’un acte d’entrega dels premis Poble de l’Any. Els premis es concediran en quatre categories: Poble Agrícola de l’Any –també es tindran en compte les iniciatives ramaderes–; Poble Marítim de l’Any; Poble Tecnològic de l’Any, en què es consideraran projectes tecnològics i de digitalització, i Poble Cultural de l’Any, que inclou cultura, art i artesania. Cada municipi es pot presentar a un màxim de dues categories de les quatre disponibles –tres, en cas que el municipi no tingui accés al mar–. Fases dels premis Presentació de candidatures. Del 15 de juny al 22 de juliol, per part d’ajuntaments, representants i entitats socials dels diferents municipis, a través de la pàgina web millorpoble.cat.

Elecció dels finalistes per part d’un jurat d’experts. Serà designat per El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà. Del 22 al 27 de juliol. S’escolliran fins a cinc pobles per categoria.

Anunci dels finalistes. 27 de juliol.

Període de votació popular. Del 28 de juliol al 20 de setembre a través de la pàgina web millorpoble.cat. A través d’una descripció dels mèrits de cada lloc, els lectors seran els encarregats d’elegir els guanyadors.

Gala d’entrega dels premis Poble de l'Any. 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa amb autoritats i representants dels pobles finalistes. Una vegada tancat el període de presentació de candidatures, a partir del 22 de juliol, un jurat qualificat escollirà entre tres i cinc pobles finalistes per categoria, sempre que hagin demostrat mèrits per ser guanyadors del premi Poble de l’Any. El 28 de juliol es donaran a conèixer els candidats escollits pel jurat per a cada premi. Tanmateix, seran els lectors i lectores d’'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà' els encarregats de prendre la decisió final i escollir quins pobles seran els guanyadors de cada categoria, mitjançant una votació oberta que es farà a través de la pàgina web millorpoble.cat. Tindran temps fins al 20 de setembre. Els premis Poble de l’Any s’entregaran en un acte que reunirà representants dels pobles finalistes, autoritats i diferents representants d’empreses i associacions el dia 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa. Les candidatures es poden presentar a www.millorpoble.cat.