Les dades de l’Institut Nacional de Toxicologia dels últims cinc anys indiquen que aproximadament una de cada tres agressions sexuals es va produir gràcies al fet que la víctima estava sota submissió química, és a dir, sota els efectes de l’alcohol, les drogues o fàrmacs sedants o ansiolítics que provoquen un estat d’inconsciència o semiinconsciència que genera confusió i dificulta el reconeixement del fet. Ple sempre de dubtes i amb una enorme falta d’informació, el coordinador del grup de Toxicologia de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), així com metge d’Urgències a l’Hospital Universitari de les Canàries a Tenerife, Guillermo Burillo, aclareix algunes de les incògnites sobre aquest fenomen en declaracions a Europa Press.

Quin és el perfil de la víctima?

L’expert assegura que, a més de dones amb la finalitat última de l’agressió sexual, la submissió química també es fa servir per modificar el comportament de nens que no dormen o d’avis per robar-los, per exemple. «El perfil habitual de la víctima és el d’una dona jove, espanyola, o llatinoamericana, que admet que ha consumit alcohol abans de l’episodi, i que té amnèsia parcial o total dels fets. Malgrat això, hem de considerar la sospita també en altres perfils de víctimes, en relació amb l’obtenció de diners o béns sota l’efecte de substàncies. Si bé l’alcohol és la que es fa servir més comunament, les substàncies implicades poden ser múltiples», coincideixen des de la Comunitat de Madrid, segons recull Europa Press.

Quina mena de drogues s’utilitzen?

«Amb molta diferència, la substància més involucrada en la submissió química és l’alcohol», remarca Guillermo Burillo, tot i que també reconeix que hi ha un percentatge en què s’utilitzen les benzodiazepines (medicaments psicotròpics amb efectes sedants, hipnòtics, ansiolítics, anticonvulsius, amnèsics i miorelaxants), que s’utilitzen per dormir, i posa l’exemple de la pel·lícula ‘Ressaca a Las Vegas’, en què s’escenifica perfectament, «tot i que de manera exagerada», el cas d’una submissió química, en què uns amics celebren el precasament d’un d’ells i l’endemà es desperten sense saber què ha passat.

Així mateix, també es fan servir els productes que tenen un anestèsic com l’èxtasi líquid, «tot i que es veu molt poc», i productes amb escopolamina, preparats amb escopolamina que s’aconsegueixen de fàrmacs, arrels, o llavors de plantes que s’administren per la via oral i passen desapercebuts per a la víctima perquè no tenen olor, color, ni gust.

Quin és l’efecte?

Els efectes d’aquestes substàncies inclouen sedació i amnèsia anterògrada. La víctima no recorda res de l’ocorregut i es mostra desinhibida, de manera que no només no s’hi oposa, sinó que fins i tot hi pot col·laborar. I el principal problema, segons l’expert, és que aquestes drogues, sobretot l’escopolamina, tenen una vida mitjana molt curta, de manera que quan un arriba a l’hospital perquè és conscient que alguna cosa ha passat, no recorda res i ja és tard per detectar la substància en sang o en orina.

«Algú pren una copa, generalment una dona, i es desperta a casa seva o a casa d’algú o en un lloc que desconeix i amb símptomes d’haver sigut violada. Entre que es fa la composició de lloc, que no recorda què ha passat, que no sap si ha sigut ella, o que realment ha sigut una agressió passen moltes hores i quan arriba a l’hospital ja no es detecta a la sang o a l’orina la substància que ha produït la submissió», afegeix Burillo.

Hi ha dades d’agressions per submissió química?

El metge celebra els avenços aconseguits en la matèria i que actualment sigui possible detectar més casos. Així, apunta per exemple el cas de la Comunitat de Madrid i de Catalunya, amb protocols i centres especialitzats en detecció de drogues per a aquest tipus de situacions. En el cas de la regió catalana, des de l’1 de gener del 2021 i fins al 12 de juny del 2022, un total de 288 dones han denunciat a Catalunya que han patit abusos sexuals mentre es trobaven sota la influència de l’alcohol o d’altres drogues. D’aquestes 288, 167 afirmen que algú els va posar alguna cosa a la beguda per adormir-les i 121 manifesten que el que va fer l’agressor va ser aprofitar-se de l’estat de vulnerabilitat en el qual es trobaven, segons dades dels Mossos d’Esquadra.

Es pot evitar?

El coordinador del grup de Toxicologia de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències aconsella per evitar la submissió química sortir en grup amb gent que es conegui, no deixar la copa perduda, sinó tenir-la sempre a la vista i en cas de trobar-se estrany o malament anar a casa, però amb algú de plena confiança, no amb algú que acaba de conèixer al bar. «Ningú té dret a abusar d’algú en el cas de submissió química oportunista. Però tampoc ningú s’ha de sentir culpable ni que ha propiciat la submissió si això passa», aclareix l’especialista.