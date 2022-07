Sense ànim de portar mala sort, no podem oblidar que les vacances fan estralls en moltes parelles i que les taxes de divorci es disparen els mesos posteriors a la tornada. Entre els problemes que assenyalen els experts com a principals desencadenants, destaquen els derivats d’un temps més gran de convivència, que multiplica els conflictes del dia a dia.

Tot allò que té a veure amb el temps lliure és un dels motius freqüents de discussió entre les parelles. Igual que passa amb els diners, el temps lliure pot ser origen de conflicte per dues raons: per no tenir-ne prou o per no compartir la mateixa opinió sobre a què destinar-los.

Això ens porta a les diferències entre les expectatives que cadascú tingui sobre les vacances i la realitat que s'acaba imposant i fa que, finalment, dediquem bona part de les setmanes d'oci a feines pràctiques que mai no tenim temps de fer: reparacions a casa llargament postergades, la neteja a fons de la temporada o el canvi de mobles de l'habitació dels nens que necessiten una zona d'estudi per al curs que ve, per posar alguns exemples. La conseqüència és que es genera molta frustració, irritabilitat i mal humor. El repartiment de feines és una altra de les discussions recurrents que van provocant el desgast i el deteriorament de les relacions. Segons un estudi realitzat per l'app TaskRabbit, 1 de cada 4 espanyols reconeix que les feines de la llar són un motiu de disputa diari. Entre les fonts de disputa més grans se situen feines com pintar parets (43,5%), muntar mobles (41,9%) i les feines de jardineria (23,9%).

La bona notícia és que moltes d'aquestes situacions de conflicte que poden acabar sent la gota que fa vessar el got es poden evitar. Com? Tan fàcil com descarregar Taskrabbit, la plataforma global associada d'IKEA que posa en contacte autònoms qualificats i de confiança amb persones de l’entorn local per ajudar en tota mena de feines.

* Transport i muntatge de mobles. La seva activitat d'origen i la més coneguda és muntar mobles d'Ikea, una tasca que pot arribar a ser més complicada i frustrant del que pugui semblar.

* Mudances i reparacions a la llar. Penjar els quadres o la barra de les cortines, reparacions de lampisteria, bricolatge, instal·lació d'aire condicionat, transport o retirada de mobles pesants…

* Serveis de neteja. Des d'una neteja puntual fins a ajudar-te periòdicament amb feines més pesades com els vidres, una neteja a fons abans de tornar de vacances, o ajudar amb l'ordre i l'organització d'un espai determinat.

Com funciona TaskRabbit?

L'objectiu d'aquesta app és fer la vida més fàcil, començant per la manera d'utilitzar-la. Taskrabbit funciona com un ‘marketplace’ dual ajudant, d'una banda, a crear noves oportunitats de treball per a professionals independents i, de l'altra, petites empreses a la recerca d'accés a una cartera més gran de clients.

En termes d'usabilitat, qualsevol persona pot descarregar l'aplicació i registrar-s’hi. Seguidament, només hauria de seleccionar el tipus de feina que necessita i indicar les coordenades per poder tenir accés a una xarxa de ‘taskers’ que operen a la zona. L'app mostra els perfils disponibles i permet a l'usuari triar en funció de les opinions, les habilitats i les tarifes. El pagament pels serveis sol·licitats també es fa a través de la plataforma de TaskRabbit, només quan es completi la tasca.

Els ‘taskers’ fixen les seves pròpies tarifes i horaris, i no tenen cap obligació d'acceptar feines. S'emporten el 100% de la tarifa i el 100% de les propines proporcionades pel client. Actualment, els ingressos mitjans dels ‘taskers’ a Espanya superen els 15 euros/hora.

Després de dos anys de gradual expansió, la plataforma està disponible en totes les comunitats autònomes del territori peninsular. Només aquest any, 110.000 persones s'han registrat com a 'taskers' a la plataforma i més d’1,3 milions de clients han utilitzat la plataforma.

La propera vegada que necessitis ajuda per muntar un moble d'Ikea o per fer una mudança i resulti que tots els teus amics tenen compromisos ineludibles, demana que et donin un cop de mà a l'aplicació Taskrabbit!