L’arrencada del nou curs escolar implica una bona notícia per al medi ambient: l’entrada en vigor de la nova Llei d’Educació (LOMLOE), que, entre altres aspectes, inclou en el currículum l’educació per al desenvolupament sostenible, així com la formació del professorat en aquesta matèria. No obstant, no serà ni de bon tros la primera vegada que la protecció de l’entorn entri a l’aula a Espanya. Naturaliza fa tres anys que forma de manera gratuïta els docents perquè coneguin tota mena d’eines i metodologies per treballar els valors ambientals amb els seus alumnes.

Prop de 1.900 professors han participat ja en aquest projecte impulsat per Ecoembes, que serveix per constatar una evidència: l’educació ambiental no només és clau per formar ciutadans conscienciats per fer front a l’emergència climàtica, sinó que també motiva i capta l’interès dels alumnes. Per exemple, amb sortides fora de l’aula per conèixer la flora i fauna del seu entorn més immediat, horts escolars, campanyes de reciclatge i accions artístiques.

El valor d’experimentar a classe

Segons expliquen alguns dels professors que han participat en les formacions de Naturaliza, la clau consisteix a convertir l’educació ambiental no en una matèria que s’imparteix de tant en tant, sinó en un concepte transversal. «Es tracta de passar d’un mètode de memorització a un més experimental i d’interrelacionar la protecció del medi ambient amb qualsevol matèria i nivell», assenyala Lola Naranjo, professora del CEIP Federico Romero de La Solana (Ciudad Real).

En aquest centre, per exemple, han convertit la representació d’una sarsuela com ‘La Rosa de Azafrán’ en una oportunitat per analitzar sobre el terreny els poemes en què Lope de Vega evoca el paisatge manxec. Un altre exemple de transversalitat és l’estudi dels arbres que apareixen a les obres dels pintors més famosos de la història o l’elaboració d’anuncis nadalencs per part dels alumnes centrats en productes locals i saludables. «I també comptem amb un hort escolar i programem sortides pel camp. Tenim molts recursos fora i cal perdre la por a sortir de l’aula», assegura Naranjo.

Compromís amb l’entorn

Per a Pablo José Sánchez Fernández, del Col·legi La Milagrosa d’Oviedo (Astúries) participar en Naturaliza també va suposar un «abans i un després» gràcies a tots els recursos i metodologies que ofereix. A l’escola, entre altres tants projectes, han impulsat ‘La Milagrosa se-para por el medio ambiente’ per fomentar el reciclatge, no només d’envasos i paper, sinó també de bolis, piles, ulleres, raspalls de dents, mòbils...

«A més, cada curs posem en marxa tres projectes voluntaris per treballar la setmana abans de les vacances. És clar que amb l’experiència se n’aprèn molt més. Per exemple, treballant conceptes de matemàtiques relacionats amb el medi ambient, una cosa que els motiva i és més divertida», detalla Sánchez.

I si pot ser fora de les quatre parets de l’aula, la motivació augmenta encara més. Ho saben bé al CEIP Ortega y Gasset de Ceuta, on han impulsat una zona verda anomenada Jardí de les Hespèrides, de 140 metres quadrats i diversos microhàbitats, com un aiguamoll. «És una aula oberta a la naturalesa, que et permet aprendre a través de l’experiència. No només ciències naturals, sinó també moltes altres assignatures, com ara llengua, anglès, plàstica...», comenta un del seu impulsors, el professor Juan Carlos Navarro.

Aquest projecte li ha permès confirmar diversos aspectes: la importància de «renaturalitzar les escoles» i l’eficàcia de treure «els nens de l’aula perquè tinguin un aprenentatge significatiu», en què els sentits tinguin molt pes. «No es pot aprendre sobre les plantes aromàtiques sense olorar-les ni tocar-les. El que s’aprèn a través de l’experimentació després es queda», conclou. Això és precisament el que busca la nova llei i que també hauria de significar un pas endavant en la conscienciació mediambiental de la societat. Els professors que s’han avançat a la norma ja han marcat el camí que cal seguir.