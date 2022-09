Mentre fem espai als armaris per acollir les noves tendències d'aquesta tardor (estampats felins, gavardines oversize, vestits boho, peces de cuir, botes cowboy...), la passarel·la de la 76a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ja té la vista posada en el que portarem a la propera primavera. Amb un calendari ple de propostes sorprenents, la passarel·la dedicarà les tres primeres jornades als dissenyadors espanyols consagrats, mentre que l'últim dia, el diumenge 18, se celebrarà la passarel·la Allianz EGO, reservada per als joves talents. En total es reuniran 41 creadors que presentaran les seves col·leccions per a la temporada vinent primavera/estiu 2023.

L’espectacle, la creativitat i la posada en escena seran els grans protagonistes d’aquesta edició, que inaugurarà les sessions de consagrats amb col·leccions de moda de bany i llenceria.

Les quatre grans fires del sector del ‘lifestyle’ són un espai de venda i promoció i el millor fòrum per al networking i les trobades B2B.

Com és habitual, les desfilades es duran a terme tant al Recinte Firal d'IFEMA MADRID com en diferents ubicacions de la ciutat de Madrid, cosa que converteix la MBFWMadrid en el gran aparador de la moda espanyola i la seva millor plataforma de promoció i difusió al món. Un xou que, edició rere edició, atrau l'atenció de tot l'ecosistema d'amants de la moda, des dels més amateurs fins a professionals i compradors nacionals i internacionals. De fet, la 76a edició de la MBFWMadrid manté la gran aposta per la internacionalització de l'esdeveniment així com per la digitalització dels continguts, amb la mirada posada en la sostenibilitat i la cura del medi ambient gràcies a diferents accions que complementaran la cita.

Més enllà de la passarel·la, IFEMA MADRID Madrid acull, entre el 14 i el 18 de setembre, quatre grans fires del sector del ‘lifestyle’, dedicades exclusivament a professionals (fabricants, distribuïdors, majoristes i detallistes) i que són un espai de venda, promoció i negoci i el millor fòrum per establir contactes i trobades B2B.

MOMAD (16-18 setembre)

Dedicada a la moda, al calçat i als accessoris, aquesta fira s'ha consolidat com una de les més importants del retail a Europa. La presència de 160 expositors procedents de 16 països és una mostra clara de la millora del posicionament del mercat espanyol de la moda en el context internacional.

En el marc d’aquesta fira, se celebrarà a més el concurs #MOMADTalents by ISEM. Una convocatòria que premia emprenedors amb firmes atrevides amb grans aptituds per a la indústria del tèxtil i el calçat, oferint una plataforma de promoció i visibilitat per donar a conèixer les seves creacions i dissenys.

MADRIDJOYA (15-18 setembre)

Or, plata, perles i pedres precioses brillaran als pavellons 1 i 6 d'IFEMA MADRID que reuneix 200 empreses i marques d'un sector de gran importància a Espanya, a causa de la riquesa econòmica i els llocs de treball que genera.

L’oferta d’aquesta edició, que s’anuncia com a rupturista i renovada, inclou des de peces d’alta joieria en or, pedres precioses i diamants, fins a dissenys de tall urbà de plata polida i daurada matisada, maxicadenes, ‘chokers’, rellotges joia o d’estil esportiu...

A més, els professionals tindran l'oportunitat de conèixer les darreres propostes del sector de les indústries afins (maquinària i solucions tecnològiques, l'últim en sistemes de seguretat, productes per a la neteja de joies...).

BISUTEX (14-18 setembre)

Aquest punt de trobada ha esdevingut el principal instrument per a la difusió de tendències i novetats del sector de la bijuteria i els complements. La seva oferta acull una extensa gamma de productes que va des de les darreres col·leccions de bijuteria, fins a les línies de rellotgeria de fantasia, ulleres, bosses, cinturons, mocadors, barrets, marroquineria i articles de viatges, entre molts altres.

La cita d'aquest mes de setembre, que compta amb una participació internacional important, tindrà com és habitual els espais Archi i Minis. El primer és un referent en productes d'avantguarda i moda, mentre que el segon té un punt fort en originalitat i artesania. Entre tots dos crearan l’espai on reunir les propostes de dissenyadors i empreses emergents.

INTERGIFT (14-18 setembre)

Aquesta fira sectorial, considerada com el referent més gran de la decoració i el regal a Espanya, celebra en aquesta edició el seu 40è aniversari. I ho farà presentant als professionals d'aquesta indústria una perspectiva completa de propostes i tendències en l'àmbit de 'home deco’.

Arquitectes, interioristes, aparadors i botigues de la llar trobaran a les noves col·leccions diferents estils, en què triomfen els materials naturals, amb tocs vegetals que recorden a l'exterior. Dissenys que emfatitzen un estil minimalista i amb una paleta de colors que serà neutra amb tocs de color.