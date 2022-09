La Policia Municipal de Girona ha decidit plantar-se i no fer més hores extra. Segons asseguren els sindicats, la mesura de pressió té el suport de la majoria de la plantilla. Critiquen que el cos està "infradotat", que massa torns es cobreixen amb hores extra, i que a això s'hi afegeix que la policia ha quedat fora de millores salarials i no se'ls "retribueix ni un cèntim" per estar disponibles en festius.

Mor una dona de 76 anys ofegada en una piscina comunitària de Navata

Una dona 76 anys va morir ofegada aquest dilluns ofegada en una piscina comunitària de Navata. Segons ha confirmat Protecció Civil, una veïna d'un bloc del carrer de la Creu va alertar pels volts de dos quarts de vuit del vespre dels fets al telèfon d'emergències i s'hi va desplaçar el SEM.

Comença el càsting de la nova sèrie del creador de 'Lost'

Els càstings per trobar figurants per a la nova sèrie del creador de Lost i Watchmen, Damon Lindelof, han començat avui al Plató Girona del Parc Científic i Tecnològic de Girona, on s’allargaran fins diumenge. Serviran per trobar entre 500 i 800 figurants de la producció, que portarà el nom de Mrs. Davis i que, com va avançar Diari de Girona, es rodarà entre l’octubre i el novembre en diverses localitzacions gironines i a Barcelona. La sèrie confrontarà la fe i la tecnologia i estarà ambientada en diferents èpoques i països.

El festival Sea Otter Europe espera arribar als 50.000 visitants

El festival Sea Otter Europe atrapa la seva sisena edició i ho torna a fer amb una salut de ferro, envejable. Ha deixat enrere dos últims anys marcats per la pandèmia i torna a presentar uns números considerables, que fan patxoca. La il·lusió dels organitzadors, sumada a la voluntat de l'àmbit públic i privat perquè l'esdeveniment continuï a l'alça, són ingredients que permeten que aquest 2022, Girona torni a acollir una cita que ja és una referència mundial del món del ciclisme. De competició i també popular. La sala Miquel Diumé de l'Ajuntament ha sigut l'escenari, a mig matí, de la presentació oficial, amb les veus de l'alcaldessa, Marta Madrenas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; i el director del festival, Albert Balcells.

Una vaga de controladors aeris francesos amenaça d'afectar milers de vols a Europa

Una vaga de controladors aeris a França amenaça d'afectar milers de vols que han de passar per sobre el país gal aquest divendres. L'aturada serà de 24 hores i està convocada a tot el territori francès des de les 06.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dissabte. En un comunicat, la direcció general d'aviació civil francesa avisa que el trànsit aeri es veurà "fortament pertorbat" als aeroports de tot el país on hi haurà "retards significatius". El conflicte laboral ha provocat crítiques de les operadores com ara la de baix cost Ryanair que reclama a la Unió Europea que prengui mesures immediates per protegir els trajectes que sobrevolen el país.