La llibreria Geli de Girona renuncia a obrir un nou espai després de tancar el local històric, al carrer de l’Argenteria, i s’integrararà al Grup 22. L’establiment va tancar les portes a finals del mes de maig, després de 143 anys d’història al final de la Rambla de la Llibertat, en vendre el local a un altre negoci centenari, la joieria Quera.

Denuncien l’alcalde de Blanes per prevaricació urbanística i assetjament laboral

L'exregidora d’Urbanisme de Blanes, Rosa Aladern (Blanes En Comú-Podem), ha presentat una denúncia a Fiscalia contra l’alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), a qui acusa d’un delicte d’assetjament laboral, un delicte d’injúries i calúmnies, i un delicte de prevaricació urbanística. Segons ha pogut saber Diari de Girona, Aladern també acusa Canosa de no retractar-se públicament de les seves declaracions i d’haver aprofitat els tres informes, elaborats a posteriori de la destitució i de caràcter confidencial, per determinar la legalitat de les seves actuacions, «per enterbolir la situació de la regidora». Aladern, que ha comunicat que no farà declaracions al respecte, ha avançat a través d'un comunicat que "denuncia totes les dificultats a què s’ha vist sotmesa durant la legislatura, les limitacions de competències assignades i denuncia actuacions dutes a terme per l’alcalde fora dels tràmits legalment previstos", tot i que no han transcendit a quines actuacions fa referència el delicte de prevaricació urbanística.

Un jove drogat i sense carnet fuig d'un control a Figueres i acaba xocant contra un vehicle dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per conduir drogat i sense carnet, fugir d'un control a Figueres i xocar contra una furgoneta policial. El detingut, que té 26 anys, acumula diversos antecedents. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de sis de la tarda. Els agents de Trànsit havien muntat un control a l'entrada de Figueres per l'N-IIa i, quan han volgut aturar la furgoneta que conduïa el detingut, el jove ha accelerat i ha fugit. A partir d'aquí s'ha iniciat una persecució, durant la qual el noi ha conduït de manera temerària, fins a l'altura del McDonald's de l'avinguda Salvador Dalí. Aquí, el jove ha xocat contra una de les furgonetes policials que l'intentava interceptar i ha estat quan els Mossos l'han pogut arrestar.

Un testimoni desmunta la coartada del principal sospitós de matar Helena Jubany

El setge judicial continua estrenyent-se al voltant de Xavi Jiménez, l’únic imputat per l’assassinat d’Helena Jubany, un crim que la família de la víctima fa més de 20 anys que intenta resoldre. Aquest divendres al jutjat de Sabadell, on el togat Juan Díaz Villar instrueix la causa reoberta a finals del 2021, hi ha prestat declaració un testimoni que ha desmuntat una part fonamental de la coartada de Jiménez: on era la tarda del divendres 30 de novembre de 2001, quan es perd el rastre de la víctima i se sospita que va ser segrestada pels individus que van acabar llançant-la daltabaix d’un terrat, semidespullada i drogada, la matinada del diumenge 2 de desembre de 2001.

Míchel: “Haurem de fer un partit perfecte en defensa i en atac”

Aquest diumenge el Girona buscarà els primers tres punts a fora de Montilivi davant el Betis (18.30 hores), un rival amb la moral alta després d’aconseguir ahir la segona victòria a l’Europa League i ser tercer a la Lliga per darrere el Madrid i el Barça. No obsant això, els de Míchel també es troben amb confiança arran de l’últim triomf contra el Valladolid (2-1) i esperen allargar el seu bon moment. Per al partit, el tècnic tindrà les baixes de Stuani, David López, Terrats, Yangel Herrera, Borja García, Iván Martín, Kébé i Ureña. L’equip farà una estada a la Vall d’en Bas la setmana vinent aprofitant la finestra FIFA.