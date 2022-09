Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat dos homes de 39 i 43 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’estafa de 24.000 euros mitjançant la inversió en mineria de criptomonedes. La investigació va començar arran de la denúncia presentada per una dona el passat mes de març. La víctima va explicar que durant una estada fora del país va conèixer un home que, entre altres negocis, va afirmar que es dedicava a la mineria de bitcoins. Després de diverses converses, la dona es va interessar per aquest negoci i va viatjar fins a Castelldefels, on l’home que havia conegut i el seu soci van assessorar-la per invertir a la seva empresa.

Concretament, la dona havia de fer una inversió inicial per poder adquirir el material necessari per a la mineria d’aquesta criptomoneda. La víctima va transferir 24.000 euros a l’empresa dels dos homes a principis d’any, però tot i les seves repetides sol·licituds, no va rebre cap documentació que justifiqués la inversió. Tampoc va rebre el material adquirit i els dos homes van respondre a les peticions de la víctima amb excuses: que ells mateixos instal·larien el material a la seu de la seva empresa per fer la mineria de criptomonedes, que estaven en tràmits per vendre el material per tornar-li els diners o que es comprometien a retornar-li la quantitat invertida en uns mesos.

Amb el pas del temps i com que la víctima no va rebre cap document va reclamar-los el material o els diners. Com que no va aconseguir cap de les dues coses va interposar la denúncia.

Els investigadors van identificar els dos homes, van comprovar l’existència de l’empresa i també l’estafa dels 24.000 euros. En aquest sentit, els investigadors van constatar que els suposats tràmits realitzats pels autors per vendre el material adquirit per així poder retornar els diners a la víctima van resultar ser falsos o que el valor real del material venut era de només 10.000 euros. Per aquests motius, el passat dimecres els investigadors van detenir els dos homes per un delicte d’estafa.

Després de declarar a comissaria, els dos detinguts van quedar en llibertat amb l’obligació de presentar-se al jutjat quan siguin requerits.