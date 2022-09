La rutina diària ens deixa poca estona per conèixer l'actualitat més destacada del dia. Per què estiguis al dia del que ha passat avui a les comarques gironines, a Catalunya i al món, et deixem amb els 5 titulars del divendres 23 de setembre.

Mata a trets una dona a Empuriabrava, roba una autocaravana i el detenen a Portbou

Un home ha matat presumptament una dona aquesta tarda a Empuriabrava. L'hauria encanonat amb una pistola i l'ha mort. El cadàver s'ha localitzat en un pis del sector Noguera d'aquesta urbanització de Castelló d'Empúries pels volts de les quatre de la tarda. La víctima té uns 60 anys i seria alemanya.

La Generalitat prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants

La Generalitat de Catalunya està preparant una normativa que prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants. Així ho ha afirmat el conseller de salut, Josep Maria Argimon, en declaracions al programa "Els Matins" de TV3. Argimon ha concretat que estan acabant de redactar la norma, que el govern català podria presentar-la "en les properes setmanes" i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. A més dels espais exteriors dels establiments hostalers, l'entorn de les escoles i les marquesines d'autobús també es preveu que es converteixin en espais lliures de fum.

La coordinadora de JxCat a Girona es mostra disconforme amb l'alcaldable i demana a la direcció que intervingui

La coordinadora local de JxCat a Girona es mostra disconforme amb l'alcaldable, l'arquitecta Assumpció Puig, i ha demanat a la direcció del partit que intervingui. La majoria dels seus membres han subscrit un document que s'ha enviat per correu electrònic a la cúpula de Junts. Al mail, es queixen de la manera com Puig està portant la precampanya de les municipals i reclamen que la situació canviï. L'escrit s'ha adreçat directament al secretari general de Junts, Jordi Turull, i al d'organització, David Saldoni. L'arquitecta Assumpció Puig va ser proclamada candidata a principis de juny, després que l'actual alcaldessa Marta Madrenas renunciés a presentar-se a les primàries. Només va tenir un competidor durant 24 hores.

Mor Isidre Sala, llegenda del Girona FC

El futbol gironí, i sobretot, el Girona FC, estan de dol des d’ahir a la nit, quan va transcendir la mort d’una de les llegendes indiscutibles del club i d’aquest esport a la província: Isidre Sala. L’excentral, que va viure els últims anys de Vista Alegre i els inicis de Montilivi, és un mite blanc-i-vermell després d’haver defensat els colors del club durant 13 temporades, el que representen més de 400 partits, 432 per ser exactes, una xifra encara insuperable avui per cap altre futbolista que hagi passat per l’entitat. Tota una institució, que ja duia uns anys allunyat de la vida pública per culpa d’una malaltia.

Milers d’abonats gironins es queden sense fibra òptica ni cobertura

Milers d’abonats de Movistar de les comarques gironines fa tres dies que no tenen fibra òptica ni cobertura i que, per tant, no poden fer trucades ni navegar per Internet. Tot plegat, arran d’un accident entre tres camions a l’AP-7 el dimarts al matí que va cremar un cable de fibra òptica a l’altura de Sarrià de Ter.