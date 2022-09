El proper 3 de novembre tindrà lloc una nova edició de l'esdeveniment eWoman Business Powered by Womenalia, i aquesta vegada ens proposen reinventar-nos. Afrontar canvis amb seguretat pot ser vist, fins i tot, com un acte de rebel·lia, però sens dubte és un procés d'audàcia, i és la resposta a un gran nombre dels canvis que la societat està vivint. Una solució amb majúscules en moments com ara.

Inspiració en femení

Aquesta nova edició d'eWoman Business Powered by Womenalia estarà conduïda per Silvia Tomás, directora de Relacions Institucionals de València, i comptarà entre d'altres amb la presència de professionals de la talla de Macarena Gutiérrez, directora General d'Atlantic Copper, Pilar Fernández Sánchez, directora de Recursos Humans Nedgia o María Gómez del Pozuelo, fundadora i CEO de Womenalia, entre d'altres, que compartiran experiències i punts de vista amb els assistents.

Aquesta jornada compta a més amb el suport d'EY, Hiscox, Keyrus, Naturgy i Madrid Emprende com a patrocinadors, que faran possible posar en comú una sèrie d'inquietuds i compartir idees i projectes, inspirant altres dones i organitzacions, debatent el paper de la dona a l'empresa i a la societat, el lideratge i la necessitat de continuar treballant en la construcció d'una societat més justa i igualitària.

Precisament, la capacitat (i la necessitat) que tenen les dones de reinventar-se serà un dels eixos principals sobre els quals es desenvoluparà una de les ponències de la jornada: “Reinventar-se per seguir endavant”.

Necessàries i imprescindibles

Els darrers esdeveniments viscuts han reafirmat el seu paper necessari i indispensable en el desenvolupament social, si bé van impactar negativament en la seva ocupació i condicions laborals.

En plena crisi sanitària global van tornar a casa i es van veure obligades a fer equilibris per assumir una tradicional càrrega domèstica a la qual s'afegia la cura i l'educació de menors i familiars a càrrec, simultaniejant amb les altres responsabilitats laborals. Sotmeses a un món accelerat i canviant, es van oblidar de pensar amb deteniment en si mateixes, en les necessitats de projectes de futur, objectius i il·lusions.

Winston Churchill deia que “l'optimista veu una oportunitat en cada calamitat. El pessimista veu una calamitat en cada oportunitat”. I potser per fer passos toca acceptar que les regles han canviat.

Tots anhelem el canvi a la recerca de la felicitat completa, però per on començar? Tenim clar qui som, què volem i què podem aportar al món?

I perquè aquest canvi sigui real, les empreses també han de participar en aquest procés de reinvenció conjunta, adaptant-se a nous escenaris amb prou rapidesa. Perquè la competitivitat depèn directament de com s'enfoca la transformació d'un model operatiu.

Els processos de reinvenció desenvolupen actituds positives de cara al futur. En aquests moments calen noves idees, processos i mètodes que assegurin el manteniment de les empreses com a generadores d'ocupació.

L'objectiu de seguir endavant té molt a veure amb l'economia i amb els reptes a què s'enfronta la societat, un tema que serà abordat en una taula rodona on un grup d'experts parlaran de les seves experiències amb els assistents.

El talent femení com a base per continuar creixent

Un dels objectius principals d´aquesta edició d´eWoman Business Powered by Womenalia serà compartir coneixement i experiències entre el públic i els experts participants.

La jornada també intentarà inspirar aquesta reinvenció a les dones professionals parlant sobre aspectes tan importants com el desenvolupament de la marca personal o el talent femení, com trobar-lo i, sobretot, com retenir-lo dins les organitzacions. Conscients que la riquesa de les empreses està precisament en el factor humà, la diversitat de perfils en els equips i la seva capacitat per adaptar-se, els ponents que participaran en aquesta jornada compartiran algunes claus sobre la recerca de la millora constant i la innovació, eines molt potents per al disseny de projectes d'emprenedoria i creixement professional. Aspectes necessaris per assolir l'èxit i mantenir-lo.

eWoman Business Powered by Womenalia, el punt de trobada

Aquest projecte va néixer amb la intenció de ser un referent i un punt de trobada per a totes aquelles persones que volen assolir els seus objectius professionals i proporcionar les eines necessàries per aconseguir aquestes fites. També pretén ajudar a assolir la integració entre la vida professional i personal, especialment de les dones.

Per aconseguir-ho, l'esdeveniment fusiona l'experiència de Prensa Ibérica en l'organització d'esdeveniments on el focus és la dona, amb la profunditat en el coneixement de Womenalia sobre els principals temes que ocupen i preocupen les dones. I per donar visibilitat i amplificar tot aquest potencial, la revista ‘Woman’ contribueix a la difusió i visibilitat de les dones de referència en els diferents sectors empresarials a través del seu podcast Woman Business, conduït per la periodista Fátima Iglesia.

La jornada es desenvoluparà a l'auditori Beatriz Madrid i la inscripció és gratuïta mitjançant aquest enllaç.