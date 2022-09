El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment dels costos arran de l'increment en la despesa energètica. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, ha exposat que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l'any anterior i la despesa del gas s'ha disparat un 130%: "Són dades esfereïdores". El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació però avisa que això no repercutirà igual a la caixa per l'augment dels costos. Un dels reptes de futur és recuperar el trànsit aeri. El president del Patronat, Miquel Noguer, ha anunciat una injecció d'entre 2 i 2,5 milions d'euros en promoció per potenciar l'aeroport de Girona.

Mor una dona en caure per una zona rocosa a la platja de l'Almadrava de Roses

Una dona ha mort aquest dilluns en caure per una zona rocosa a la platja de l'Almadrava, al terme municipal de Roses, segons han informat els Bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'accident cap a tres quarts de dues del migdia. La víctima caminava amb un grup de tres persones més i ha caigut d'uns deu metres. Segons expliquen els Bombers, la caiguda s'ha produït mentre el grup intentava davallar per uns graons que porten al cap anomenat Punta Almadrava. Dues dotacions terrestres i l'helicòpter amb el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i metge especialitzat en rescats han actuat a l'indret. Els efectius han fet tasques de reanimació durant uns deu minuts a la dona, sense resultat.

L'assassí d'Empuriabrava va matar la víctima d'un tret al cap mentre dormia

El jutjat de guàrdia de Figueres ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança al presumpte assassí d'una dona a Empuriabrava. L'investigat explica que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui es trobés dins l'habitatge. La difunta, una ciutadana alemanya de 60 anys, va rebre un tret de pistola al cap mentre dormia. El presumpte autor, també és alemany i té 57 anys, va poder ser detingut aquest divendres poc després a Portbou. L'home va fugir en una autocaravana per la carretera de Cadaqués i finalment, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà el van detenir a ple centre de la població fronterera. L'home havia estat vist per la població feia pocs dies, amb una bicicleta i actuant com si fos un sense sostre.

Doble vacunació contra la covid-19 i la grip per als més vulnerables

El Departament de Salut ha posat en marxa avui a tot Catalunya la vacunació de la quarta dosi contra la covid-19 i la de la grip a les persones de més de 80 anys. D'aquesta manera, la campanya de la grip s'avança aquest any i coincideix just amb l'inici de la tardor, quan normalment arrencava a mitjans d'octubre. El principal motiu és que, d'entrada es vol protegir la població més vulnerable, és a dir, les persones que viuen a residències de gent gran, usuaris de centres de dia i centres amb persones amb discapacitat. Salut calcula que la franja d'edat de més de 80 anys engloba 400.000 persones

El Girona ja coneix els horaris de tres jornades més

El Girona ha conegut aquesta tarda l'horari dels partits contra el Cadis, Almeria i Osasuna. D'aquesta manera, després de rebre la Reial Societat diumenge (18:15) i viatjar a Madrid per enfrontar-se a l'Atlètic el dissabte 8 (16:15), els de Míchel rebran el Cadis a Montilivi el dissabte dia 15, a les dues (14:00). Seguidament, el Girona jugarà entre setmana, el dijous 20 (19:00) al camp de l'Almeria i, el cap de setmana rebrà l'Osasuna a Montilivi el diumenge, dia 23, a les (18:30).