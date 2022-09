"No vull entrar en el fang que alguns companys han plantejat. En conseqüència i em sap greu, renuncio a ser candidata a l'alcaldia en les properes municipals". És un fragment del document que Assumpció Puig ha enviat als afiliats de Junts x Catalunya aquest matí. Puig ha dimitit aquest matí com a cap de llista de Junts a Girona. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'arquitecta ha notificat que no serà la cap de llista i que considera "greu" que el comitè local posés en dubte la seva manera de treballar.

Els Mossos tornen a Campdevànol a buscar el ganivet del crim masclista

Els Mossos d’Esquadra han desplegat aquest dimecres un dispositiu policial per blindar una segona reconstrucció de l’assassinat de Campdevànol, que s’ha efectuat en presència del sospitós, Alberto P. La comitiva judicial ha tornat al domicili per buscar nous indicis que demostrin que l’home de 37 anys va matar i va torturar la seva nòvia, Anna G., 16 anys més jove que ell. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, un dels objectes que han mirat de trobar els investigadors és un ganivet amb què va provocar les ferides compatibles amb arma blanca que l’examen forense va detectar als genitals de la víctima.

Catalunya amplia l'avortament farmacològic fins a les 14 setmanes

El Departament de Salut, acompanyat pel d'Igualtat i Feminismes, ha presentat aquest dimecres el nou protocol que permet la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) amb medicaments fins a les 14 setmanes. Fins ara, els avortaments farmacològics només es podien fer fins a la novena setmana d'embaràs, mentre que els instrumentals, fins a la catorzena. Salut destaca que així augmenten les opcions que té la dona. El conseller Josep Maria Argimon també ha defensat que han ampliat en els últims mesos els centres que fan interrupcions voluntàries, si bé cal continuar millorant-ne l'accessibilitat. La consellera Tània Verge ha reivindicat l'estratègia nacional de drets sexuals i reproductius en un moment de "retrocessos de drets de les dones".

L’Escala i Calonge triomfen en la primera edició dels premis Poble de l’Any

Calonge i Sant Antoni, l’Escala, Móra la Nova i Batea són els municipis guanyadors de la primera edició del concurs Poble de l’Any que ha organitzat el grup editorial Prensa Ibérica. L’acte de lliurament va tenir lloc ahir en una gala al teatre Kursaal de Manresa, a la qual van assistir alcaldes o representants de cadascun dels 12 pobles finalistes, de les empreses patrocinadores i dels representants de la Generalitat i de l’Ajuntament de Manresa. La gala, que van veure en directe unes 200 persones, la va conduir i animat l’actor i humorista Fel Faixedas.

Doblet gironí per obrir la temporada al Teatre Nacional i al Lliure

L’escena gironina estarà ben present en l’arrencada de les noves temporades del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Teatre Lliure. Una adaptació d’Assaig sobre la ceguesa de José Saramago a càrrec de la banyolina Clàudia Cedó i dirigida per Nuno Cardoso obrirà el curs demà al TNC, mentre que el gironí Jordi Prat i Coll ho farà al Lliure de Gràcia amb Fàtima.