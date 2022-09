L’aventura que podria haver-la portat a l’alcaldia ha acabat abans de començar. Farta que l’hagin qüestionat, abandona la cursa electoral decebuda amb el partit amb el que volia millorar la ciutat

El congrés dels càmpings gironins aposta per la sostenibilitat davant de la crisi energètica

El Teatre Municipal el Jardí de Figueres ha acollit avui la quarta edició del Congrés de referències del turisme a les comarques gironines i del càmping de Catalunya, Girocamping PRO. Durant la jornada, s'ha constatat la necessitat de potenciar la sostenibilitat en el sector com a via per fer front a la crisi energètica. La trobada, organitzada per l'Associació de Càmpings de Girona, ha reunit experts de primer nivell per analitzar els reptes de present i futur del sector en aquest context i oferir eines i estratègies perquè els càmpings puguin ser cada vegada més sostenibles. En total, 300 professionals del sector i una vintena d'empreses amb espais per dur a terme activitats de networking han assistit a l'acte.

A presó tres homes per tenir un cultiu amagat amb 3.127 plantes de marihuana a Osor

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'entre 28 i 39 anys, per conrear una plantació de marihuana amb 3.127 plantes en una zona aïllada i muntanyosa d'Osor. Els fets es remunten a principis de setembre quan els Mossos van saber que a la zona de la Riera d'Horta de les Mines d'Osor hi podria haver un extens cultiu sense accés motoritzat possible. Gràcies a la investigació i la recerca en aquesta àrea de difícil accés van trobar la plantació amb plantes d'entre dos i tres metres de creixement. L'operatiu per desmantellar i destruir el cultiu es va fer dimarts i va permetre localitzar també un campament amb tendes de campanya d'on van sortir tres hores que van intentar fugir. El jutge els ha enviat a presó.

Nestlé invertirà 100 milions d'euros a la fàbrica de Girona per reforçar la fabricació de càpsules i el cafè soluble

Nestlé invertirà en els propers tres anys 100 milions d'euros a la fàbrica de Girona amb l'objectiu de reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble, amb la tecnologia Spray Dry. La inversió inclourà també la instal·lació de tecnologia d'última generació que, combinada amb l'automatització i la tecnologia digital, accelerarà la millora de la logística i la sostenibilitat de l'empresa. A més, s'espera que augmenti la capacitat de la fàbrica i que en els propers anys es generin "noves oportunitats laborals". Tot i això, la companyia ja avança que la reorganització d'algunes de les activitats obligaran a tancar l'àrea de fabricació de cafè descafeïnat.

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona assumeix la gestió de l'abastament en alta de cinc pobles del Baix Empordà

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona passa a assumir la gestió de l'abastament en alta a cinc pobles del Baix Empordà. En concret, són Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. Tots ells formaven part d'una mancomunitat municipal, que ara s'ha dissolt. El procés s'ha pogut tirar endavant després que els plens municipals i el mateix consorci n'hagin donat l'aval. Els cinc pobles ja formaven part del consorci, però només en rebien el servei de sanejament en alta. Amb aquest pas, el Consorci d'Aigües incrementarà en un 20% el volum d'aigua i incorporarà a la seva xarxa una altra depuradora i 37 quilòmetres més de canonades. L'any passat, el Consorci va subministrar gairebé 20 milions de metres cúbics d'aigua.