Girona es podria quedar amb molts barris on aparcar de forma gratuïta sigui una missió gairebé impossible. Aquesta és la conclusió d’un estudi que vol portar a terme l’Ajuntament i que pretén fer créixer les zones blaves i verdes, i implantar també la zona taronja, sobre les 11.784 places no regulades que hi ha actualment a la ciutat. Així, les places gratuïtes serien, pràcticament, inexistents. Només en quedarien 481 en els onze barris que ha analitzat el consistori per dur a terme aquest projecte: Barri Vell, Santa Eugènia, Mercadal, Eixample Nord, Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i Eixample Sud.

Nestlé portarà al Vietnam la línia de descafeïnat de Girona

Nestlé traslladarà a la fàbrica de Trian, al Vietnam, l'àrea de fabricació de cafè descafeïnat, que fins ara estava ubicada a la planta de Girona. Fonts de l'empresa admeten que el tancament d'aquesta línia afectarà 42 treballadors però asseguren que els recol·locaran a la mateixa planta de la ciutat. A més, afegeixen que la resta de la plantilla "no es veurà afectada". La decisió de deslocalitzar el procés d'elaboració del descafeïnat ha posat en alerta UGT. El sindicat tem que els canvis es tradueixin, a la pràctica, en pèrdua de llocs de feina. Per això, han convocat una roda de premsa dilluns per explicar el posicionament del sindicat de cara a una reunió d'empresa i comitè prevista per dimarts.

Vídeo | Escàndol a la Cerdanya: Un jove condueix mentre els seus amics treuen tot el cos a l'exterior per les finestres

Els Mossos han compartit a les xarxes socials un vídeo en el qual es veu dos ocupants d’un vehicle que circulava per la carretera d’Alp (Cerdanya, Girona) traient mig cos per la finestra.

Clínica Corachan, guardonada amb el premi Best Spanish

Clínica Corachan ha estat guardonada amb el Premi BSH -Best Spanish Hospitals Awards-, pel conjunt de la seva activitat quirúrgica, a la 4a edició d'aquests premis que se centren en potenciar la gestió clínica orientada a la millora contínua dels hospitals de pacients aguts espanyols, tant públics com privats, i reconeixen la tasca dels centres sanitaris participants segons diversos indicadors clau sobre els processos prevalents d'actuació.

