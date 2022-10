Avui s'han fet públics tots els concerts que es duran a terme durant les Festes de Sant Narcís de Girona, que se celebraran entre el 28 d'octubre i el 6 de novembre.

L'operatiu d'Empuriabrava, un "cop important" a la logística del crim organitzat

L'operatiu coordinat per l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera que ha desmantellat una organització que feia narcollanxes en una nau d'Empuriabrava ha suposat un "cop important" a la logística del crim organitzat. En una roda de premsa celebrada avui al matí, els tres cossos han donat detalls de l'operatiu que s'ha saldat amb 19 detencions i 22 embarcacions intervingudes.

L'EMA alerta de danys greus i morts per l'ús prolongat de codeïna i ibuprofèn

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha alertat de l'ús prolongat i en dosis superiors a les recomanades de fàrmacs que combinen codeïna (opioide) i ibuprofèn, ja que la barreja dels dos compostos pot produir danys renals i gastrointestinals greus, inclosa la mort.

Una conductora ferida després de bolcar amb el cotxe a Girona

Una conductora ha resultat ferida de matinada al centre de Girona després de bolcar amb el seu cotxe. La dona de 56 anys circulava pel carrer Joan Maragall quan pels volts de dos quarts de quatre de la matinada ha col·lidit contra dos cotxes.

L’històric Joan Matamala deixa Junts «fart» de la coordinadora i del partit

L’històric afiliat Joan Matamala ha anunciat en cercles polítics que, recentment, s’ha donat de baixa de Junts x Catalunya després de l’enrenou que ha acabat amb la renúncia d’Assumpció Puig com a alcaldable de la formació per la ciutat de Girona quatre mesos després de presentar-se a les primàries i guanyar per aclamació i manca de candidats.