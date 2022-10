Una gallina, una càmera, maniobres militars, Mossos d'Esquadra, un biòleg i una recerca científica. Per més inversemblant que pugui semblar, tots aquests ingredients han format part d'una història amb tints surrealistes a l'Alt Empordà.

L'odissea de vuit gironins per arribar a Munic amb Ryanair

El dijous passat, 29 de setembre, en Josep Maria i els seus amics es disposaven a agafar un vol de Ryanair des de l'aeroport de Girona - Costa Brava a Memmingen (un aeroport a l'oest de Munic, a 100 quilòmetres de la capital bavaresa) per gaudir de l'Oktoberfest i celebrar els 50 anys d'uns quants companys de la colla. Els vuit companys tenien programat el vol d'anada a les 13:40h, però res va anar com s'esperaven.

Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona

Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per fortes tempestes per demà i dissabte. L'alerta apunta que els xàfecs podran descarregar més de 20 litres en mitja hora. Es concentraran sobretot durant la nit i matinada.

«Putes, sortiu dels vostres caus»: el vídeo viral d’estudiants d’un col·legi major de Madrid

El vídeo, que es pot veure a TikTok, és esgarrifós. A les imatges es veu la façana del col·legi major masculí Elías Ahuja de Madrid i des de la finestra d’una de les habitacions se sent vociferar, al caire de l’esquinç, un jove que diu a les noies de la residència universitària de davant. «Putes, sortir dels vostres caus, sou unes nimfòmanes. Us prometo que cardareu totes en la capeja».

Una veïna de Sant Miquel de Fluvià rep diverses mossegades d’un grup de gossos

Una veïna de Sant Miquel de Fluvià ha patit diverses mossegades després de ser abordada per cinc gossos mentre passejava per un camí dins el terme de Torroella de Fluvià. Els animals anaven sols. Un dels gossos la va mossegar diverses vegades i un segon la va fer caure estirant-la de la roba.