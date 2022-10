La Sala Equis, a Madrid, es va convertir aquest dimecres en el lloc de moda de la capital, per celebrar la gran festa de Cuore, de Prensa Ibérica. El web d'informació i entreteniment més divertit dedicat a les notícies del cor, explicades amb humor i amor, va celebrar una trobada vibrant al costat dels 'influencers' que estan de moda entre les noves generacions. Creadors de contingut i rostres coneguts com Marta López Álamo, Adara, Carlota Boza o Judith Jaso van gaudir d'una nit plena de sorpreses i música en directe, amenitzada pel dj Adrián Lozano (un dels més coneguts de la nit madrilenya) i per Mantra, banda formada per Carlos Marco, exintegrant d'Auryn; Paula Pérez, youtuber; i Charly Weinberg, de La Veu Kids.

La periodista i directora de Cuore, Araceli Ocaña, va agrair a tots els que han fet possible "una web i un univers digital d'èxit" i "l'única capçalera que, de veritat, té una comunitat de fans".