Hi ha moltes maneres d'entendre el cotxe. Per a alguns, el seu vehicle és el més mimat de la casa i les cures estan per sobre del que és habitual. Altres, en canvi, entenen el turisme com a mètode de transport, una eina que els ofereix llibertat, independència i agilitat en els seus trajectes. En tots dos casos, els pneumàtics són clau perquè el conjunt funcioni a la perfecció, de manera segura, eficient i duradora. Per fora, totes les gomes semblen iguals, però no us deixeu enganyar. Sota aquesta carcassa negra, s'hi amaguen anys d'innovació i tecnologia que marquen la diferència a l'hora de decantar la balança cap als pneumàtics Michelin.

El primer as a la màniga és oferir el millor pneumàtic esportiu, perquè els somnis segueixen guiant els éssers humans. Poques persones desconeixen la marca Ferrari o Porsche, models d'altes prestacions que munten el nou MICHELIN Pilot Sport 5, una nova generació que millora el rendiment quilomètric alhora que n'esprem la precisió, el control i la reactivitat. Així fas créixer la llavor al cap de qualsevol, però Michelin no es conforma a ser present a la ment dels aficionats dels cotxes, als quals conquereix amb rècords de velocitat a les pistes més combatudes del món, també vol complir amb les expectatives del conductor més racional.