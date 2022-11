Espanya és el país d'Europa amb més producció de bestiar porcí. S'estima que produeix uns 5 milions de tones de carn de porc, fet que suposa la generació de 50 milions de tones de purins a l'any. El tractament d'aquests purins per produir biogàs suposa una oportunitat perquè les granges puguin autoabastir-se d'energia, cosa que les ajudarà a estalviar en la factura i a impulsar una cadena de valor molt positiva per al medi ambient.

Per ser autosuficients en la producció de gasos renovables cal instal·lar una planta de biogàs. Cal fer una inversió, però en contrapartida aquestes infraestructures tindran un retorn econòmic i ambiental. Les granges podran amortitzar la inversió amb l'energia generada i a més s'evita el cost de tractar els residus.

El biogàs fomenta la vertebració del territori i el desenvolupament econòmic de les zones rurals, fet que suposa un pas que ens apropa a assolir els objectius plantejats davant del repte demogràfic. Això és una oportunitat per evitar la despoblació rural creant ocupació i oferint sinergies que contribueixin a la reactivació econòmica d'aquestes localitats.

Un exemple el trobem a Balaguer, Lleida, a la granja Torre Santamaría. Allà més de 2.000 vaques produeixen 24 milions de litres de llet a l'any i, per tant, també es generen grans quantitats de residus orgànics. Aproximadament unes 70.000 tones. És per això que han decidit donar una segona vida als residus convertint-los en biometà, un gas certificat 100% renovable que s'injecta directament a la xarxa de Nedgia.

Però les granges també poden servir per autoabastir-se. El Grupo Sanchiz, dedicat a la prestació de serveis per a l'explotació de bestiar porcí, compta amb quatre plantes de biogàs instal·lades al costat de les granges. Entre les quatre plantes sumen un total d'un 1 MW de potència amb què proveeixen les granges d'energia elèctrica i calorífica, i els proporcionen aigua calenta. Això els suposa un estalvi energètic important.

Què és el biogàs

El biogàs és una energia renovable que s'obté després de processar els residus orgànics. L'aconseguim en tractar diferents residus: urbans, industrials, ramaders o, fins i tot, fangs de les depuradores d'aigües residuals, mitjançant un procés en què els microorganismes descomponen material biodegradable en absència d'oxigen.

El producte resultant d’aquest procés és una barreja de gasos en diferents proporcions com metà (CH4), diòxid de carboni (CO₂), vapor d’aigua (H₂O), hidrogen (H2), nitrogen (N2), oxigen (O2 ), sulfur d'hidrogen (H2S) siloxans i partícules. D'aquest procés, a més d'obtenir-ne biogàs, se n'obté digestat, un producte amb propietats fertilitzants que es pot fer servir a l'agricultura.

El biogàs permet la reutilització i l'aprofitament de residus orgànics, de manera que s'activa un model d'economia circular en què res no es malgasta. Aquest gas renovable presenta beneficis ambientals, d'una banda, en generar energia verda i de l'altra evita l'emissió a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle com el metà.

Un dels grans avantatges del biogàs davant d'altres energies és que es pot fer servir tant per generar energia elèctrica, tèrmica com biocombustible. També permet el seu emmagatzematge per a un ús posterior.

Biometà: biogàs purificat

Quan parlem de biometà estem parlant d'un biogàs depurat, de “més qualitat” que pot ser injectat al sistema gasista i es pot consumir en els mateixos equips a gas natural sense necessitat d'adaptar la infraestructura. Mentre que el biogàs conté una concentració de metà del 45-75% aproximadament, el biometà en conté més del 90%.

Fins ara, el biogàs es feia servir sobretot per generar electricitat, però no és la forma més eficient de treure partit a aquesta font d'energia. La seva injecció en forma de biometà a la xarxa de gas natural és una alternativa eficient que podria reportar al nostre país més rendiments. Segons l'informe de SEDIGAS, Espanya té un potencial disponible per generar biometà de 137 TWh a l'any. Gràcies a això es podria donar servei a més del 100% del consum domèstic comercial o a més del 40% del consum total de gas natural com a energia final.

Amb l´activitat ramadera i agrícola del nostre país podríem aprofitar aquesta font d´energia renovable per cobrir una part important de la demanda. Espanya compta amb gairebé 100.000km d'infraestructura gasista, 55.000km de les quals pertanyen a la distribuïdora Nedgia. La companyia compta actualment amb una cartera de 160 projectes de biometà en anàlisis que generarien més de 6 TWh/any.

Aquesta energia és creada amb residus i deixalles que un cop tractats tornen a la terra per completar el cicle necessari de l'economia circular.

El full de ruta a Espanya

Tant el biogàs com el biometà es presenten com una de les solucions per a l'emergència climàtica actual. Amb l'objectiu posat a assolir la neutralitat climàtica el 2050, s'ha traçat el “Full de Ruta del Biogàs” a Espanya, que serveix com a instrument per articular el que estableix el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030.

Segons dades ofertes per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), Espanya compta amb 146 instal·lacions de biogàs amb una producció energètica de 2,74 TWh. De totes les que estan operatives, 46 estan associades a abocadors, 34 a estacions de depuració d'aigües residuals, 13 al sector agropecuari, set al sector del paper i la resta al sector químic, alimentari i altres.

En comparació amb altres països d'Europa, ens queda molta feina per fer. Els nostres veïns tenen prop de 19.000 instal·lacions i 725 injecten biometà a la xarxa gasista.

Tot i aquestes dades, el nostre país té un gran potencial i amb aquest pla es busca optimitzar els recursos per aprofitar-los per a la producció de biogàs i biometà, especialment el que prové del sector agropecuari, del sector agroalimentari i de la gestió de residus.

Aquestes indústries juguen un paper rellevant al nostre país i això és una oportunitat perquè puguin contribuir a una gestió eficient dels residus.