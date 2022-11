El madrileny Auditorio Beatriz ha estat el lloc escollit per acollir des de primera hora del matí l'esdeveniment 'eWoman Business Powered By Womenalia' de la mà de Silvia Tomás, directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a València: “Som aquí per donar veu a totes les dones professionals i tot allò que tractem avui gira entorn del concepte d’'Inspiració’”. Aquesta cita precisament intenta inspirar aquesta reinvenció de les dones professionals parlant sobre aspectes tan importants com el desenvolupament de la marca personal o el talent femení, com trobar-lo i, el més important, com retenir-lo dins de les organitzacions. Una jornada per avançar amb grans experts en tendències laborals, convidats de luxe que ens han permès mirar cap al futur amb optimisme.

Mayka Sánchez, directora de Woman Madame Figaró i encarregada de l'obertura ha començat posant en valor la capacitat de cadascú de lluitar fins a assolir els seus somnis. “La resiliència i la capacitat de no rendir-nos ha estat especialment valuosa en aquests moments i ha servit per adonar-nos que mai no és tard per perseguir un somni, per començar o per aprendre”.

La directora de la prestigiosa publicació de moda i estil de vida ha passat el testimoni a Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, que s’ha encarregat de l'obertura institucional i que malgrat que no ha pogut ser a l'acte ens ha volgut deixar un missatge sobre la transformació digital. “Per créixer de manera sostenible hem de créixer tots, les dones juguem un paper clau en la transformació digital i és fonamental aprofitar el talent femení. Hem d'estar als òrgans de decisió i impulsar l'accés de les nenes a l'àmbit de la tecnologia”.

Immediatament després ha tingut lloc la ponència magistral impartida per Mario Alonso Puig, un dels conferenciants espanyols amb més dimensió internacional, metge cirurgià general i de l’aparell digestiu i autor de diverses publicacions d'èxit. “Hem de ser ambiciosos per veure i descobrir fins a quin punt pots transformar. En un món on hi ha molt element de foscor l'única cosa que transforma és la llum i per això és tan important portar la teva on siguis. Aquesta és una responsabilitat que tots tenim. I totes les llums són importants, les grans i les petitones”, ha explicat. El seu missatge principal? La necessitat de transformar les coses. Acompanyat d'una autèntica dosi de motivació i eines per avançar i creure en nosaltres mateixes per molt dur que sigui el camí.

El paper d'empreses i autònoms a l'agenda 2030

En la primera taula rodona de la jornada “Economia, sostenibilitat i ODS” assistim a un debat sobre la situació econòmica actual del país, els reptes a què ens enfrontem i les possibles vies de transformació per adaptar-nos al que ve. Moderada per Hildur Eir Jónsdóttir, sòcia directora d'Assurance d’EY España, a la xerrada hem sentit la introducció: “Assistim a un moment de desacceleració econòmica, estem veient com pugen els preus amb la inflació desbocada, una situació que conjuga una visió a més llarg termini amb l'ambició per liderar la transició cap a una economia més sostenible. Semblen contradictoris i veurem si és compatible millorar l'economia i ser més sostenibles”.

Martí Saballs Pons, director d'Informació Econòmica del grup Prensa Ibérica, ha llançat el missatge que “hem de confiar que aquesta és una situació temporal de la qual ens en sortirem. Cal ser optimista i la inflació s'està temperant. No cal perdre l'ànim”.

Donant veu a les empreses productores, Macarena Gutierrez, directora general d'Atlantic Cooper, ha volgut explicar que fa molt de temps que “intenten conscienciar de la importància que les matèries primeres tenen en tot. Es donava per fet. Ara ens adonem que de l'economia real en formen part tots els productes que consumim. El coure, l´acer, l´alumini, el ciment… Tot això s´ha donat per fet i el mateix amb l´energia. Fa anys que Europa aposta per les energies renovables, una cosa imprescindible de cara a disminuir la dependència que tenim de l'exterior. És important tenir en compte que no hi ha desenvolupament sostenible si no hi ha primeres matèries. A Europa no tenim ni un pla de desenvolupament de mineria ni aliances amb tercers països per poder subministrar-nos-en”. Per a Silvia Agulló, directora de Negoci Responsable a DKV, “no es poden solucionar temes del canvi climàtic sense veure l'impacte que té en temes socials. A DKV veiem clarament la relació entre els temes ambientals i la salut de les persones. La missió de la nostra companyia d'assegurances és ajudar-nos entre tots i per això hem establert aliances que revisem trimestralment amb els nostres equips per veure què s'està fent i què s'està complint. La clau de tot és el propòsit”.

Hi ha una escassetat de talent real?

Luis Miguel Olivas Torrijos, director d'ocupabilitat i innovació educativa de la Fundació Telefónica, ha moderat el segon col·loqui del matí “Escassetat de talent mite o realitat?”. Amb l'objectiu d'explicar quines mesures estan prenent les empreses per atraure, fidelitzar i identificar el talent digital en un entorn cada vegada més competitiu, hem escoltat primer la seva contextualització del tema: “Parlarem del futur i de què està passant amb el talent femení, una cosa per la qual hem d'apostar molt més”.

Kathy Contramaestre, Managing Director a Keyrus, ha explicat que “des del punt de vista tecnològic és una clara realitat la falta de talent, ho notem diàriament, i els perfils més demanats són els que menys es troben. El món educatiu i l’empresa no estan ben connectats”. No obstant això, per a Nerea de la Font, directora de Subscripció de Hiscox, això és un mite. “Nosaltres veiem una realitat diferent, sabent molt bé quina mena de talent estem buscant, nosaltres el trobem. El repte és intentar motivar-lo, desenvolupar-lo i intentar que es quedi amb nosaltres”.

Paula Otero, Managing Director de Designit, coincideix amb Nerea: “De les poques coses bones que hem d'agrair a la covid és la possibilitat de treballar en remot, en aquell moment nosaltres vam detectar que el talent espanyol és reconegut quan es posa a treballar en mercats internacionals . Hi ha una arma de doble tall, els equips han seguit demanant flexibilitat, els ajuda a conciliar, però, lògicament, si no es dissenya bé aquesta manera nova de treball té un impacte directe sobre la cultura i valors de la companyia. El nostre mantra és ‘better together’, imagina que de la nit al dia tots i totes estem a casa separats. Hem vist a més que, encara que té la flexibilitat, l'empleat se'n ressent, fins i tot el lideratge se'n ressent si està treballant des de casa”.

Pilar Fernández Sánchez, directora de Persones Nedgia, Grup Naturgy, també a taula, creu que “el talent existeix, el tenim a les empreses, universitat i escoles, l'únic que està per impulsar. En concret, el talent femení. Quins perfils demanen les empreses? Són tecnològics, data i STEM. Si anem a la representació que tenim a nivell de gènere en aquestes àrees, menys del 25% són dones. El repte és fer créixer aquest percentatge i per això les empreses hem d'innovar en solucions”.

Per acabar, Mamen Lledó, Iberian People & Culture Director a JTI, ha donat les claus per retenir aquest talent: “nosaltres ens hem hagut de reinventar i la nostra clau és tenir una oferta brutal de valor per a l'empleat. Treball híbrid, hem eliminat l'horari, una compensació brutal i moderna, catàleg de beneficis, oferta formativa… Volem fidelitat i volem retenir”.

Personal branding com a impuls del talent femení

Després d'una pausa ha arribat el torn d'Arancha Ruiz, especialista en marca personal, i del taller “La importància de la marca personal”. L'objectiu? Descobrir de quina manera la marca personal impulsa la carrera professional, millora la nostra influència i lideratge per generar més riquesa en els nostres entorns. “El nostre talent està donant resposta a les necessitats del nostre temps. I aquestes necessitats han canviat. Ara les persones necessitem poder distingir-nos per explicar quin és el nostre talent o, més ben dit, quines són les nostres competències avui. Si no sabem definir-les, es produeix el ‘gap’ i podem no connectar amb les empreses que ens estan buscant. I això és la marca personal”, ha dit, una cosa molt important per aconseguir bons aliats, perquè els equips progressin. I és que, segons ha explicat, la marca personal no va de nosaltres, és vital perquè la resta entengui la nostra realitat.

L'última taula rodona de l'esdeveniment “Reinventar-se per seguir endavant”, ha comptat amb Angel Niño, regidor delegat de l'Ajuntament de Madrid, com a moderador i amb Esther Cerdán, CEO de Laura Bernal, Amuda Goueli, CEO de DESTINIA i Lula Ballarino, directora general de Womenalia, com a ponents.

Niño ha iniciat l'espai comentant que "en el temps en què vivim reinventar-se és una de les opcions més difícils que hem de prendre" i explicant que a Madrid Emprende busquen "recolzar els emprenedors de tot el món que vulguin invertir a la capital". A la seva àrea han descobert que les empreses liderades per dones emprenedores tenen una taxa de mortalitat inferior a les dels emprenedors masculins (per sota del 30% davant més d'un 50%).

Per a Cerdán, que va canviar la seva vida per fer realitat el somni de tenir una marca de moda, “si alguna cosa té un emprenedor és passió i, encara que la vida em va portar per altres camins, vaig observar que les dones no acaben de trobar el seu lloc. EL 2008 hi havia grans dones professionals que treballaven en un món d'homes. No trobaven el seu estil i es volien sentir còmodes. Em vaig adonar que tenien una necessitat i vaig veure l'oportunitat de complir el meu somni muntant una firma de moda que construís una identitat de la dona professional. La pandèmia ho va canviar tot, el projecte es va aturar. Rendir-se no era una opció i ens vam adaptar al canvi fabricant mascaretes”.

Goueli, per part seva, ha explicat que la seva història de transformació ha anat per etapes i que aprendre de cadascuna ha estat el més important. “El creixement et fa més fort. Vaig patir en fundar la meva empresa però després vaig descobrir que aquesta etapa va ser una de les millors de la meva vida. Vam fundar DESTINIA tres setmanes abans del que va passar a les Torres Bessones. Imagina-t’ho. Sempre cal lluitar, la vida és plena de desafiaments”.

“Sempre vaig pensar que la meva vocació era treballar en una gran corporació. Jo sabia que volia fer servir la tecnologia per canviar el món i va ser quan em vaig unir a la CEO de Womenalia per portar el seu projecte de lluita per la igualtat d'oportunitats. Estimo la causa de Womenalia i per això vaig prendre la decisió d'emprendre en un projecte d'un altre. Hi ha moltes maneres d'emprendre”, ha apuntat Ballarino.

“Tot depèn de tu” ha estat el tancament motivador que Maria Gómez del Pozuelo ha escollit per posar el colofó a una agenda de luxe que, com no podia ser d'una altra manera, hem tancat amb molt de ‘networking’ i un brindis per la propera edició. I és que res com ser conscients que estant unides tindrem moltes més possibilitats de créixer.

Una aliança que funciona

Aquesta jornada ha comptat amb el suport de Naturgy, Fundació Telefónica, Madrid Emprende, JTI, DKV, EY, Keyrus, Hiscox, Designit, Vermut Lustau i Miniplanta com a patrocinadors, que han fet possible posar en comú una sèrie d'inquietuds i compartir idees i projectes, inspirant altres dones i organitzacions, debatent el paper de la dona a l'empresa i a la societat, el seu lideratge i la necessitat de continuar treballant en la construcció d'una societat més justa i igualitària.

eWoman Business Powered By Womenalia té la intenció de ser un referent i un punt de trobada per als que volen assolir els seus objectius professionals a través d'eines clau. També pretén ajudar a assolir la conciliació laboral i professional de tota la societat.

Per aconseguir-ho, l'esdeveniment es nodreix de l'experiència de Prensa Ibérica en l'organització d'esdeveniments, amb la profunditat del coneixement de Womenalia sobre els principals assumptes que ocupen i preocupen les dones. Tot plegat es complementa amb la col·laboració de la revista ‘Woman’, que s'encarrega de visibilitzar i amplificar la iniciativa i contribueix a la difusió i visibilitat de les dones de referència en els diferents països.