És temps d'estratègia, estalvi i eficiència. La situació política i energètica internacional està fent causant que es faci un pas més i està forçant la implementació de noves idees i iniciatives, alhora que cal aprofitar i valorar les infraestructures disponibles per impulsar energies més netes i sostenibles.

L'últim informe de Ready4H2, la iniciativa llançada per 90 distribuïdores europees a 17 països, posa de manifest com les xarxes de distribució de gas afegirien un valor significatiu al futur d'Europa, fent possible la consecució dels objectius climàtics ambiciosos del paquet Fitfor55, que busca rebaixar un 55% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. El document demostra com en un futur escenari de descarbonització que inclogui volums significatius d'hidrogen i biometà, la inversió en una infraestructura combinada d'electricitat i gas és capaç de reduir en 41.000 milions d'euros les inversions anuals del 2031 al 2050 en infraestructura energètica.

Això és molt important si considerem que la debilitat del sistema elèctric europeu és la vulnerabilitat davant de patrons climàtics inestables, dependents d'energia renovable, com la solar i l'eòlica. Per garantir el subministrament continu d’energia cal una capacitat d’emmagatzematge duradora i d’acció ràpida a gran escala. La infraestructura de gas hi té un paper fonamental per proveir emmagatzematge i garantir un subministrament d'energia segur i fiable.

Espanya disposa d'una de les millors xarxes de distribució de gas d'Europa que permet fer avui de manera segura i eficient el subministrament energètic de gas natural i també la distribució de biometà, així com d'hidrogen en el futur. És una història d'èxit amb més d'un segle que ha impulsat la competitivitat industrial del país i, alhora, un gran actiu de futur per avançar en la transició energètica de la mà, precisament, d'aquests gasos renovables.

El biometà com a estratègia

El gas natural és clau en la transició energètica global per la seva contribució a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en desplaçar altres energies més contaminants.

La producció de biometà i, a mitjà termini, d'hidrogen per a la seva injecció posterior a les xarxes de distribució és el camí per aconseguir avançar en la descarbonització de l'economia i, alhora, posar en valor les infraestructures de gas natural ja construïdes.

Espanya compta amb gairebé 100.000 quilòmetres de xarxa de gas en què s'han realitzat importants inversions durant els últims anys, cosa que les ha convertit en una de les infraestructures gasistes capdavanteres del món. Aquesta infraestructura compta amb una capacitat d'emmagatzematge, extensió i capil•laritat elevada, per la qual cosa és el mitjà adequat per transportar elevades quantitats d'energia allà on es consumeixen, contribuir a la seguretat de subministrament i solucionar el problema de l'emmagatzematge de la producció intermitent d'altres energies renovables.

Xarxes preparades per a la revolució de l'hidrogen

La xarxa de distribució és, a més, una de les més modernes i tècnicament més avançades d'Europa. Una gran part està feta de polietilè, un material que permet vehicular hidrogen, aquesta energia que jugarà un paper clau en la descarbonització energètica. Cal recordar que el nostre país està ben preparat per produir-lo a un cost competitiu i exportar-lo a altres països de la Unió Europea. El potencial de producció d'hidrogen verd és de 1.750 TWh/any, que equival a 5 cops el consum actual de gas natural a Espanya (350 TWh/any). Però el sistema energètic necessita afrontar la clau del seu emmagatzematge i és aquí on les xarxes de gas natural poden aportar la solució per emmagatzemar-lo i distribuir-lo.

¿Què és el biometà?

El biometà és un gas natural renovable que s'obté a partir del tractament de residus. Es tracta d´un gas natural procedent d’un procés d’upgrading del biogàs produït en un procés natural de metanització. Els usos són els mateixos que el gas natural, ja que és la mateixa molècula. Es fa servir en les activitats següents: La propulsió de vehicles de gas natural comprimit (GNC) i Gas Natural Liquat (GNL).

La generació d’electricitat en centrals tèrmiques de cicle combinat.

La producció de calor o generació de vapor en indústries i edificis.

Així s'obté el biometà

Impuls a l'economia circular

L'hidrogen verd o el gas sintètic, que s'obtenen a partir d'excedents d’energia renovable, i el biometà, procedent de deixalles orgàniques ramaderes, agrícoles o industrials, o d'abocadors i plantes d'aigües residuals impulsen l'economia circular i contribueixen a la descarbonització de l'economia en ser neutres en emissions de diòxid de carboni (CO2) , principal gas causant de l'escalfament global.

L'exponent més gran del gas renovable és el biometà, una energia renovable que una vegada injectada a la xarxa de gas es pot utilitzar en els usos finals habituals (cuina, calefacció, aigua calenta, processos industrials, transport, etc.), aporta múltiples avantatges i redueix les emissions no energètiques responsables de més del 24% del total de gasos amb efecte d'hivernacle d'Espanya, cosa que contribueix també a reduir la dependència energètica.

Espanya no pot perdre aquesta oportunitat atès que és el tercer país europeu amb més potencial de producció de biometà, segons l'informe de la Comissió Europea 'Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure', d'abril del 2020. Segons aquest document, tenim un potencial de biometà superior a 120 TWh/any, que representa més d'un 40% del consum de gas natural d'ús directe al nostre país.

En aquest escenari favorable Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, i altres empreses del sector posen a disposició una xarxa de gas natural capaç d'impulsar la transició energètica i vehicular del biometà i hidrogen, i treballa per impulsar-ne el creixement, reduir les emissions i millorar l’eficiència energètica. En el primer cas, per exemple, la companyia té en cartera més de 70 iniciatives en estudi que podrien assolir els 3.200 GWh/any.

La primera injecció de biometà a la xarxa a Espanya es va produir el 2019 i la previsió és que, el 2050, tot el gas que circuli sigui renovable.

Cal destacar que la infraestructura gasista de la companyia és capaç de resistir fenòmens atmosfèrics extrems cada cop més habituals. Aquest aspecte és fonamental per garantir un subministrament energètic continu que no s'interposi en el funcionament diari de les empreses i els equipaments municipals, així com dels habitatges dels ciutadans.