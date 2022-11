Jorge Soler, director d'Afers Mèdics i Científics de Philip Morris Spain, ens explica de primera mà com la innovació i la ciència són les bases sobre les quals la companyia està liderant una transformació en la indústria del tabac.

Què fa un metge de família en una empresa com Philip Morris?

Un metge de família no només és el primer contacte amb el sistema sanitari. També es preocupa, entre moltes altres coses, de prevenir malalties i promoure hàbits saludables. Per això pot resultar sorprenent que un metge de família treballi en una companyia tabaquera.

Jorge Soler, director d'Afers Mèdics i Científics de Philip Morris Spain explica com ha estat la seva incorporació a la companyia: “Com a metge de família tinc experiència intentant que els pacients deixin de fumar”, i afegeix: “Quan la companyia va contactar amb mi em va sorprendre una mica, però veure de prop aquesta transformació sense precedents, em va portar a acceptar aquest gran repte per intentar donar solucions als fumadors adults que continuaran amb l'hàbit”.

Cal tenir en compte que a Espanya hi ha més de 8 milions de fumadors, i en aquest sentit, per a Soler és fascinant treballar amb un propòsit tan important com el desenvolupament de noves alternatives sense fum, ja que “al darrere hi ha molta ciència, precisament per aconseguir que tots aquests usuaris fumadors que continuarien fumant, puguin tenir una alternativa que els causi menys mal. Aquest és el motiu que veieu un metge treballant en una companyia tabaquera”.

Tecnologia del segle XXI amb el potencial de reduir el dany

La reducció del dany és una estratègia que es fa servir en salut pública des de fa molts anys i que dona resultats, per la qual cosa, per què no es podria aplicar al tabaquisme?

Soler destaca que “les estratègies clàssiques de salut pública s'han de mantenir”. D'una banda, les polítiques de prevenció per intentar que tots aquells que no fumen no comencin mai amb l'hàbit. D'altra banda, les de cessació, intentant que tot aquell que ja fuma deixi l'hàbit del tot. Tot i això, la realitat ha demostrat que aquestes polítiques no són suficients per fer front al problema. De manera que, un altre dels missatges clau d'aquest metge és la necessitat d'impulsar una tercera via que complementi les estratègies esmentades i que es basa precisament en la reducció del dany de la cigarreta, de manera que, si un fumador adult no deixa l'hàbit, “és fonamental poder oferir alternatives del segle XXI basades en ciència, que tinguin el potencial de reduir el dany comparat amb les cigarretes”.

Precisament la ciència ha afavorit el desenvolupament d'alternatives sense fum, que eliminen la combustió i, per tant, el fum, que conté aproximadament 6.000 químics, dels quals, al voltant de 100 han estat identificats per les autoritats en salut pública com a nocius o potencialment perjudicials, i assenyalats per la comunitat científica com a principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar.

La reducció de substàncies químiques perjudicials que es produeix per l'absència de fum no vol dir que aquests dispositius sense combustió estiguin lliures de risc. A més, amb el seu ús s'inhala nicotina1, que és una substància addictiva i que no és innòcua. Per això, des de la companyia insisteixen que la millor opció per als fumadors serà sempre abandonar totalment el consum de tabac i nicotina en qualsevol de les formes.

[1] La nicotina és una substància addictiva present de manera natural en la fulla de tabac. Encara que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l’hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).

Què poden aportar els dispositius lliures de fum a les polítiques de control del tabaquisme?

Cada cop hi ha més països que reconeixen que les alternatives sense fum, com els dispositius d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques, poden jugar un paper important per reduir el dany que provoca el fum de les cigarretes. Encara tenim molts fumadors adults a Espanya i eliminar de l'equació la combustió pot ser una estratègia més que contribueixi a disminuir la nostra taxa de fumadors. Com ja ha passat en països com el Japó, on la taxa de fumadors ha disminuït de manera destacable després de l'arribada d'aquestes alternatives sense fum, segons dades de l'última Enquesta Nacional de Salut i Nutrició del país nipó. Mentrestant, en altres països com el Regne Unit, Grècia o Nova Zelanda també estan comptant amb el potencial de les alternatives sense fum dins de les seves polítiques de tabaquisme, i comencem a tenir resultats encoratjadors. Creiem que hem d'avançar junts en aquesta direcció si volem aconseguir un futur lliure del fum de les cigarretes com més aviat millor”, afirma Soler. La companyia preveu que, amb l'enfocament adequat, en 10 o 15 anys les cigarretes (la forma de consum de tabac i nicotina més nociva que existeix i, tanmateix, la més estesa) poden ser cosa del passat en molts països.

Quin paper jugaran en el futur les alternatives sense fum?

Per a Jorge Soler, aquests dispositius lliures de combustió són "tecnologia del segle XXI per deixar enrere els productes del segle XX" i subratlla que "fa més d'una dècada que apostem fermament per la investigació". L'estratègia actual de la tabaquera pivota sobre una transformació sense precedents en el sector del tabac

Però, quina opinió té aquest metge sobre les proves científiques en aquestes alternatives sense fum i sobre el camí que queda per davant? “Tenim moltes de les respostes, però hi ha altres respostes que trigaran més anys a obtenir-se, ja que necessitem una evidència basada en un ús de més recorregut. Tot i això, estem en situació d'afirmar que comptem amb abundants proves científiques tant realitzades per nosaltres com per organismes científics i reguladors de primer nivell que demostren que estem davant d'alternatives que, sense ser innòcues, redueixen significativament l'exposició a substàncies perjudicials.