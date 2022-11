Javier García Pajares, primer estudiant sordcec Erasmus d'Europa, ha explicat la seva història de superació personal i professional en una trobada organitzada per la Universidad CEU San Pablo en la qual han assistit prop de 400 alumnes. La xerrada de García Pajares, titulada 'Trencant barreres. Creant oportunitats', s'ha desenvolupat dins del programa CEU de Suport a Estudiants amb Discapacitat, creat per a fomentar la inserció d'aquests alumnes i ajudar-los tant en la seva carrera acadèmica com en la seva posterior inserció laboral.

García Pajares és especialista en Protecció de Dades de l'assessoria jurídica d'Ilunion, del grup social ONCE. No pot veure ni sentir, però gràcies a les facilitats que li ha proporcionat la seva empresa ha complert el seu somni de treballar de manera autònoma. «Jo volia treballar de manera independent en el futur i gràcies a la meva empresa i al treball amb un ordinador amb braille, ho he aconseguit. No cal tancar portes a causa de la discapacitat», ha explicat als assistents.

La discapacitat de Javier es va manifestar als 15 anys, i des de llavors la seva vida ha estat un camí de superació que l'ha convertit en la persona que és avui. Després de patir aïllament i assetjament escolar d'adolescent, fets que el van sumir en una depressió, va prendre contacte amb l'ONCE. Va descobrir llavors el món de l'escalada, que el va animar a replantejar-se el seu futur: «Vaig aprendre que en la vida podia arribar tan alt com volgués. Tot s'aconsegueix amb l'esforç. Cal perseguir el que ens apassiona», recalca.

Aquest jove es comunica amb la resta de les persones amb el sistema dactilològic en palma i també en braille. Això és fruit de la tenacitat i l'esforç que el va portar a estudiar un doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses en la Universitat Autònoma de Madrid i a superar reptes esportius d'escalada.

Actualment, García Pajares compatibilitza el seu treball i diferents projectes socials amb l'esport. Ha estat la primera persona sordcega a pujar al cim del Mulhacén i ha aconseguit l'Almanzor i els set pics dels Alps de més de 4.000 metres, juntament amb els seus companys del projecte 'Un món amb sentit'. «La muntanya és un rumb de vida, et marca un objectiu, però es gaudeix de tot el camí, de l'experiència. Vius les emocions de la resta de companys que em descriuen tot l'entorn», ha explicat.

En el mateix acte, el conseller delegat d'Ilunion, Alejandro Oñoro Medrano, ha subratllat que el seu grup vol ser un referent per a altres empreses i convertir-se en el millor lloc per a treballar. «Volem crear ocupació per a gent en risc d'exclusió, immigrants, víctimes de violència de gènere, etc. Ser referents en el món empresarial amb aliances estratègiques com la del CEU: posar en valor la capacitat de les persones amb discapacitat», ha dit. L'objectiu principal del grup, nascut fa vuit anys, és «construir un món millor amb tots inclosos». «Transformar-se -assenyala- no és una opció, és una obligació on l'excel·lència ha de ser el camí per a fer un món més sostenible, millor que el d'ara».