El programa ‘Crims’ de Catalunya Ràdio, dirigit i presentat pel periodista Carles Porta, emetrà aquest cap de setmana un capítol doble sobre Francisco Gómez Manzanares, un estafador sentimental que ha enganyat centenars de víctimes de mig Espanya i que va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra la primavera del 2017. El programa de ràdio premi Ondas 2021 aborda aquesta història «a partir» del llibre ‘El estafador’ (Editorial Península), la investigació del periodista d’EL PERIÓDICO, el mateix grup editorial que aquest diari, Guillem Sánchez, que reconstrueix la vida del delinqüent. «Vam partir de la investigació periodística del llibre i Sílvia Comet, la guionista, ha fet un treball excel·lent per explicar aquesta història i afegir-li l’àudio», promet el programa. Els dos capítols s’emetran aquest dissabte i diumenge i es titulen ‘L’home que enganyava les dones’.

No és la primera vegada que el programa aborda crims en els quals no hi ha víctimes mortals. «No busquem explicar només homicidis. El que fa aquest estafador és un crim i, a més, és terrible, perquè ha destrossat moltes víctimes i el seu entorn». L’objectiu de ‘Crims’ és explicar «bones històries i la de l’estafador, desgraciadament, ho és», raona l’autor de ‘Tor. Tretze cases i tres morts’ (La Campana). «A l’escoltar les víctimes en primera persona comprens que és molt dur el que han patit», avisa Porta.

Segons el responsable del programa, a més d’explicar bones històries, quan es tracten casos com el de Gómez Manzanares el periodisme també pot complir la funció de ser «útil a la societat» i, basat en l’alta audiència que cull ‘Crims’, advertir que «la maldat existeix» i informar el ciutadà que alguns delinqüents com aquest «viuen d’enganyar-los». Gómez Manzanares és «un psicòpata» que utilitza els seus encants per aconseguir el que vol «sense mostrar empatia» cap a les seves víctimes. Si no parlem d’aquests racons de la condició humana, «coneixem a mitges» la nostra realitat i, per tant, «ens quedem amb una lectura incompleta que sempre serà errònia», assegura.

La investigació periodística que es recull al llibre d’‘El estafador’ reconstrueix la trajectòria de Gómez Manzanares per Espanya al llarg de les últimes dècades, un viatge per Vitòria, Eibar, Barcelona, Castelldefels, Ourense, Madrid, Sevilla, i Saragossa ple de mentides que el van permetre quedar-se amb uns tres milions d’euros estafant, sobretot, dones a qui primer seduïa i després abandonava a la ruïna econòmica i emocional. Per aconseguir-ho mentia dient que era un agent de l’Ertzaintza, pilot d’avions, provador de Fórmula 1, sergent de Salvament Marítim o membre del cos tècnic del Barça de Messi. Un camaleó que s’amara de l’escenari que trepitja per camuflar-se i que utilitza les modes del moment per dissenyar una estafa a mida per a cada víctima.

Actualment, Gómez Manzanares compleix condemna a la presó de Nanclares de la Oca i acumula penes de reclusió fins al 2030, però podria començar a rebre permisos temporals ben aviat. Ha sigut denunciat per 50 víctimes. N’ha estafat moltíssimes més. Algunes dones continuen patint greus seqüeles psicològiques i totes creuen que quan trepitgi el carrer tornarà a estafar. Per la seva «tendència a reincidir», com «més gent llegeixi ‘El estafador’ o escolti el pòdcast de Catalunya Ràdio i estigui previnguda sobre com actua, millor», conclou Porta.