Sens dubte, la salut és el nostre actiu més important. Per això, convé assegurar-nos que podrem comptar amb l’assistència sanitària més completa quan ho necessitem. En aquest sentit, tot i que Espanya gaudeix d’una sanitat pública extraordinària, els serveis privats són un complement perfecte que ens permet disfrutar de la tranquil·litat de saber que nosaltres i les nostres famílies estem protegits, sigui quin sigui el nostre futur.

Per aquesta raó, fa molts anys que empreses com MAPFRE, la primera companyia generalista d’assegurances en l’àmbit de la salut a Espanya, treballen per donar un servei complet de salut als ciutadans. Concretament, MAPFRE ja ha aconseguit superar el milió de clients en l’assegurança de salut per disposar de l’oferta més àmplia del mercat. Gràcies a la seva constant aposta per la personalització dels serveis, MAPFRE ha aconseguit impulsar el catàleg d’assegurances més complet d’Espanya. Aquest inclou: assegurances d’assistència completa sense copagament, assegurances d’assistència completa amb copagament, assegurances d’assistència extrahospitalària amb copagament, assegurances d’assistència bàsica i assegurances de reembors, cosa que li permet adaptar-se a les diferents necessitats de tota mena de clients. Precisament en l’àmbit d’assegurances de reembors, la companyia és líder.

Quant a l’assegurança d’assistència sanitària de MAPRE, garanteix l’atenció mèdica, quirúrgica o hospitalària que l’assegurat pugui necessitar a través del quadro mèdic concertat a escala nacional amb MAPFRE, i a més permet l’accés a serveis de valor afegit amb amplis descomptes. Igualment, el client pot triar la modalitat que més se li ajusti, depenent de les garanties i del tipus de copagament.

Així mateix, concedeix accés directe a hospitalització amb habitació individual, disponibilitat de pròtesis i implants, i accés a la xarxa d’hospitals dels Estats Units, amb un reintegrament del 60% de les despeses mèdiques i hospitalàries.

MAPFRE compta amb 16 centres mèdics propis, que donen assistència tant a assegurats com a no assegurats. A més, té acords amb 1.000 centres mèdics i 300 hospitals concertats i més de 40.000 professionals per oferir el millor servei als clients. En els últims temps, MAPFRE ha incrementat la digitalització dels seus serveis sanitaris davant l’evolució de la societat cap a un món més tecnològic. Per fer-ho possible, MAPFRE ha creat dues grans iniciatives de telemedicina:

L’app de MAPFRE Salut permet als clients que disposin d’una pòlissa en aquest ram gestionar els seus serveis i accedir a la telemedicina (videoconsultes, xats mèdics, accés a informes mèdics i anàlisis en línia). L’autoservei permet als clients triar on i quan realitzar les seves gestions i agilitar els tràmits en línia per a més comoditat.

A més a més, la plataforma de telemedicina de MAPFRE, Savia, és accessible les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Això permet als usuaris tenir el control de la seva atenció mèdica en qualsevol moment a Espanya, independentment de la seva situació d’assegurança. Els pacients poden xatejar amb un metge de família a qualsevol hora del dia o de la nit a través d’aquesta plataforma digital, així com accedir a proveïdors d’atenció mèdica en diverses àrees com ara pediatria, psicologia, ginecologia, dermatologia, sexologia i nutrició, entre d’altres. A més de ser un servei accessible, immediat i personalitzat, els usuaris també poden operar amb Savia com un ‘market place’ de la salut en què els pacients poden reservar consultes de salut i exàmens mèdics en persona o també en línia.

La plataforma, que destaca per la seva tecnologia transparent, permet reservar proves mèdiques, tractaments i cirurgies. S’ha de destacar que Savia ha sigut seleccionada com a agent digitalitzador per acompanyar pimes i empreses en els seus respectius processos de digitalització, formant part del Kit Digital, que promou el Govern central a través dels fons Next Generation de la UE.

Així mateix, Savia compta amb solucions digitals específiques per a empreses, amb l’objectiu d’ajudar-les a cuidar-se de la salut dels empleats. Entre els seus serveis destaquen les videoconsultes psicològiques, xat mèdic, fisioteràpia a la feina o el servei de ‘wellbeing’. Aquest últim resulta d’especial interès, ja que permet a les empreses cuidar la salut emocional, nutricional i física dels seus treballadors. MAPFRE ha presentat una campanya de salut que s’estén fins al 31 de gener del 2023, a fi de reforçar la seva posició com a actor principal en l’àmbit de la salut. Els clients que contractin una assegurança de salut de MAPFRE rebran fins a cinc mesos de descompte en la quota si la contracten fins al 31 de gener del 2023. A més, les pimes que contractin una assegurança de salut col·lectiva d’assistència sanitària o de reembors rebran una targeta regal d’Amazon valorada en 100 euros. La feina que fa la companyia ha permès que l’índex de recomanació dels clients estigui per sobre de la mitjana del sector. D’aquesta manera, els serveis sanitaris de MAPFRE es presenten com el millor complement al sistema sanitari públic. Els assegurats de MAPFRE Salut disfruten d’un seguiment personalitzat, que garanteix l’excel·lència de l’atenció sanitària de la companyia, que pot presumir de tenir l’oferta de productes de salut més completa del sector.