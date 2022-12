Els apassionats del món de l’il·lusionisme, aquells que estan desitjant assistir a algun dels grans xous de Brodway o Las Vegas estan d’enhorabona perquè de l’1 de desembre al 8 de gener es presenta a Madrid la producció més gran de Màgia d’Espanya. Hangar 52 Revolution, el poderós xou creat pel mag Yunke, coronat per tercera vegada Campió Mundial de Màgia, és una de les cites imprescindibles d’aquest Nadal i única en el seu gènere.

Durant sis úniques setmanes Hangar 52 brillarà en un dels millors espais d’espectacles de la ciutat, IFEMA MADRID, amb una posada en escena extraordinària al més pur estil de Las Vegas. Un xou de fort impacte visual que proposa una combinació de grans il·lusions i efectes tecnològics i que porta els espectadors a un recorregut envoltat de misteri per alguns dels grans secrets de la humanitat.

“Viure una experiència única i sorprenent superant els límits del que és impossible”. Aquest és –en paraules del mag Yunke– l’objectiu d’aquest xou “on la màgia és capaç de transformar la realitat, portar la ment a un altre nivell i transportar-te a un moment únic i inigualable”. El mag Yunke està considerat un dels grans il·lusionistes del món gràcies a la seva autenticitat i a la fusió de misteri, bellesa i risc que imprimeix als seus espectacles, fruit d’una creativitat desencadenada que l’ha convertit en un innovador de la màgia, un inventor d’il·lusions i un creador de mecanismes màgics.

UN ESPECTACLE DE GRANS IL·LUSIONS.

Hangar 52 és un espectacle al nivell de les grans cites de Las Vegas, amb una producció tècnica a càrrec de Gonzalo Gallardo, Campió del Món d’Invenció. Més d’una vintena de grans il·lusions es fonen amb tota una exhibició d’efectes especials on l’escenografia té un protagonisme especial i un impactant efecte sobre el públic. Tots els misteris de la màgia estan representats en aquest espectacle el Hangar del qual guarda gelosament des de secrets de Leonardo da Vinci, fins a experiments de teletransportació de la NASA, passant per portes interestel·lars cap a l’antic Egipte, rituals dels guerrers de la Gran Muralla Xinesa, avions desapareguts a la segona Guerra Mundial i il·lusions d’última generació. A més a més, el públic podrà gaudir de la gran il·lusió amb què el mag Yunke s’ha alçat tres vegades Guanyador del Campionat del Món de Màgia. Es tracta d´una espectacular il·lusió inspirada en l´obra de Leonardo Da Vinci, l’Home de Vitruvi, de 800 quilos i més de 2 metres d’alçada. Un gran espectacle, inèdit, absolutament original.

Per a més informació, es pot consultar aquí l’agenda completa.

‘Gaming’, mascotes, diversió infantil... Però el desembre porta a IFEMA MADRID molt més que màgia. Aquest és el mes dels espectacles i Madrid es conveerteix en un dels grans aparadors d’Europa on es presenten les millors propostes per a tots els públics.



Juvenalia (del 6 a l’11 de desembre): Diversió per a tota la família

El saló del lleure infantil i juvenil té previst presentar més de 250 activitats durant tota la setmana, incloent-hi exhibicions dels gossos de la policia nacional i local.

Aquest esdeveniment està pensat per gaudir en família i orientat a nens i joves, de 0 a 14 anys, amb un caràcter lúdic-educatiu, amb continguts pedagògics que contribueixin al desenvolupament intel·lectual, afectiu i social. I sens dubte sense oblidar la diversió: al llarg de les sis jornades hi haurà temps i espai per al teatre, videojocs, robòtica, jocs tradicionals, àrea creativa, plaça culinària, esports, màgia, música... Com a novetat important d‟aquesta edició destaca la coincidència de Juvenalia amb la fira de l‟animal de companyia, 100x100mascota. Totes dues fires convertiran IFEMA MADRID al centre de l'oci infantil durant tot el cap de setmana del 9 a l'11 de desembre. Amb una entrada combinada per a tots dos esdeveniments el mateix dia, l'organització busca facilitar que el públic infantil assistent a Juvenalia pugui gaudir després de la fira dedicada als 'peluts' de la llar i completar així el millor pla per al cap de setmana.

A més, en aquesta ocasió i davant l'auge que han tingut els jocs de taula després de la pandèmia, s'habilitarà una àrea destinada només a aquests jocs que ajuden a l'agilitat mental i al coneixement general.

100X100 mascota (del 7 a l’11 de desembre): Entre gossos i gats

La fira de l’animal de companyia se celebrarà el cap de setmana del pont de desembre. Ua cita per a tota la família, mascotes incloses. Els gossos de la casa poden assistir a l’esdeveniment, sabent a més que el preu que cada animal paga per entrar anirà dedicat a la Comunidad del Perro Solidario, que distribuirà la quantia recaptada íntegrament entre les societats protectores participants a la cita.

D’altra banda, els pavellons 3 i 5 del Recinte Firal d’IFEMA MADRID seran escenari de la fira dedicada als animals de companyia en una edició en què els gats prenen un gran protagonisme. La convocatòria de gats aglutinarà des de competicions de diverses races amb un equip de jutges professionals, fins a exhibicions i una gran exposició felina. També hi haurà cobaies, conills, fures…

Com en edicions anteriors, la Reial Societat Canina d’Espanya celebrarà el concurs de gos jove que ocuparà els 8 rings de fira, a més a més de l’Exposició Nacional Canina de Madrid, activitats d’agility, sociabilitat, obediència o Dog Dancing entre d’altres. També la Policia Nacional farà, com ja és tradició, exhibicions amb els gossos policia per conscienciar de la seva importància entre els més petits de la casa.

Amazon GAMERGY (del 16 al 18 de dESembre): La gran cita d’esports i ‘gaming’

Aquest és un dels esdeveniments d’esports i gaming més importants del nostre país, que reunirà els dies 16, 17 i 18 de desembre els amants dels videojocs.

En aquesta nova edició, organitzada per IFEMA MADRID i GGTech Entertainment, els visitants podran gaudir d’un programa carregat d’activitats entre les arenes gaming, escenaris i 40 estands. La fase presencial d’Amazon GAMERGY torna amb múltiples competicions professionals, amateur i enfocades a l’àmbit acadèmic, trobades amb creadors de contingut influencers, concerts de la mà d’Amazon Music i tornejos oberts. En total, es repartiran més de 30.000 euros en premis.

Amazon GAMERGY serà l’escenari de la final de la 3a Nations Cup, una competició única de League of Legends i VALORANT, organitzada per Riot Games, on participaran jugadors de tot l’ecosistema competitiu (professional, semiprofessional i amateur) de tres països del sud d’Europa: Espanya, Itàlia i Portugal.

A més a més, els aficionats al cosplay tindran un lloc destacat. El dissabte 17 de desembre se celebrarà un concurs en què els cosplayers podran triar tota mena de caracteritzacions procedents de videojocs, llibres, anime...