Quan arriba el moment d’afrontar la pèrdua d’un ésser estimat, el dol ja és prou càrrega per a les famílies. Tot i això, qualsevol que hagi viscut la defunció d’algú pròxim sap que la mort és tan sols l’inici d’una sèrie de responsabilitats i de despeses que han d’assumir-ne els familiars.

A Espanya, els costos funeraris oscil·len entre una mitjana de 3.500 i 6.000 euros, una inversió que pot resultar inaccessible per a moltes famílies, especialment en els casos en què la mort és imprevista. Per això, en moments tan crucials com aquests, és important tenir el suport de professionals del sector que siguin capaços d’oferir els millors serveis al llarg de tot aquest procés.

Conscient d’aquesta realitat, la companyia Mapfre, entitat espanyola experta en assegurances, ha presentat aquest any una actualització de les seves assegurances de defunció i ofereix una cobertura molt més adaptada a les necessitats del moment. Un compromís amb què busca brindar a la nova societat –més tecnològica, hiperconnectada i amb més longevitat– en què vivim una assistència molt més especialitzada.

Les necessitats del client

Mapfre continua apostant per consolidar la seva responsabilitat amb la cura de les famílies com a principal motor de les seves accions. Per això, la companyia presenta una renovació de la seva assegurança de defunció ‘Sempre’, que centra els seus serveis en les necessitats particulars de cada client.

Aquest any la companyia d’assegurances ha adaptat les seves tarifes, de manera que tots els assegurats en surten beneficiats i amb la millor cobertura. Per als usuaris més joves, la companyia ofereix tarifes ajustades al seu rang d’edat i disposen de millors condicions des dels primers anys de contractació. I per als assegurats de més de 65 anys, Mapfre ofereix tarifes en què l’edat ja no incrementa la pòlissa, sinó que queda subjecta exclusivament a les possibles pujades marcades per la inflació.

La companyia disposa d’una assegurança de defunció de pagament únic amb l’objectiu d’oferir millors opcions als assegurats d’edat més avançada. D’aquesta manera, els clients de més de 65 anys poden contractar aquest producte sense fer una declaració de salut i sense que importi l’estat en què es trobin per adquirir la pòlissa.

A més, Mapfre compta amb l’única tarifa plana del mercat per edat en la qual aplica tarifes competitives pròpies d’edats avançades als assegurats més grans.

Assistència modernitzada

Seguint l’estratègia general del grup, un altre dels grans canvis entorn de les assegurances de defunció que proposa Mapfre és la seva aposta per la innovació i la digitalització. Un projecte de modernització que inclou des del procés de contractació i de gestió de pòlisses, fins a la mateixa oferta d’assistència en la cobertura.

A diferència de la majoria d’assegurances, Mapfre aposta per la tecnologia com a eina base per als seus serveis. Per això, a més dels seus mitjans d’assistència tradicionals, la companyia d’assegurances també posa a disposició dels seus clients la possibilitat de consultar qualsevol dubte a un professional a través d’un xat mèdic disponible les 24 hores del dia els 365 dies a l’any. També ofereix la possibilitat de fer videoconsultes immediates i de disposar del servei El teu metge et truca per parlar amb ell durant 15 minuts des de qualsevol lloc del món.

A més, a fi d’ajudar els familiars a superar la pèrdua d’un ésser estimat, Mapfre també ofereix un servei d’atenció psicològica ‘online’ il·limitada i gratuïta a través de Savia, plataforma de telemedicina de la companyia d’assegurances. Aquesta eina queda a disposició dels usuaris per poder gestionar, entre altres patologies, estrès, ansietat, problemes de parella, dol, trastorns d’alimentació, TDAH, conflictes amb fills adolescents, etc.

A més, una altra de les grans novetats d’aquesta assegurança de defunció és la protecció contra accidents. Per primera vegada, aquesta deixa de ser obligatòria i passa a ser totalment opcional, de manera que és elecció del client incloure-la a la seva pòlissa. La companyia d’assegurances ofereix protecció a tots els assegurats de més de 16 anys amb una cobertura opcional de mort per accident de 10.000 euros.