La sostenibilitat és una de les qüestions crítiques tant a nivell administratiu com a particular. Tant les empreses privades com els municipis busquen cada cop més maneres de reduir el seu impacte ambiental, i per això, els gasos renovables s'estan convertint en una opció molt atractiva per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i l'impuls de l'economia circular.

Les llars no només consideren les fonts d'energia ecològiques com una de les alternatives per reduir la factura de la llum, sinó també perquè els gasos renovables estan destinats a procurar-nos un espai més saludable, menys contaminant, més sostenible. Els gasos renovables es poden produir a partir de diverses fonts, com la biomassa, el biogàs i altres materials de rebuig. En utilitzar aquests recursos en lloc dels combustibles fòssils, les empreses i els municipis poden reduir les emissions i ajudar a protegir el nostre planeta. A més, es poden injectar a la xarxa, cosa que permet utilitzar-los per subministrar energia a llars i empreses. Un dels avantatges és que es poden utilitzar sense necessitat de costoses infraestructures. Això els converteix en una font d'energia econòmicament viable i suposa un incentiu perquè empreses i municipis hi inverteixin. A més, els gasos renovables poden produir-se a menor escala, cosa que permet a les empreses i municipis adaptar la producció energètica a les seves necessitats específiques. Aquests combustibles es generen mitjançant els processos de degradació de la matèria orgànica (residus animals, vegetals i aigües residuals) i també es poden generar a través de la biomassa o de l'excés d'electricitat renovable. A més, es poden utilitzar per a les mateixes aplicacions que el gas d'origen fòssil i utilitzen el mateix sistema gasista per al transport, distribució o emmagatzematge.

En entendre els beneficis d'utilitzar gasos renovables, les empreses i els municipis poden prendre decisions més informades sobre la producció d'energia i ajudar a crear un futur més sostenible. Però quan parlem de sostenibilitat, ens referim a la capacitat d’un sistema de ser funcional i estable al llarg del temps. En altres paraules, és la capacitat d'un sistema de regeneració. Per exemple, un camp sostenible és aquell que és capaç de tornar a créixer després de ser collit.

Les energies renovables tenen un paper fonamental en la recerca de la sostenibilitat. Els usos de les eòliques, solars, hidràuliques, maremotrius, geotèrmica, biomassa… juntament amb el biometà o l'hidrogen renovable són clau per reduir les emissions contaminants i ajudar a conservar el planeta per a les futures generacions.

Què és l´economia circular i quins beneficis aporta?

Quin sector genera més emissions contaminants a Espanya?

A l'hora de fer la compra, quina d'aquestes afirmacions diries que és la menys conseqüent?

Quin és el límit d'increment de temperatura mitjana al planeta que es va fixar als Acords de París per evitar les conseqüències més negatives del canvi climàtic?

Quins gasos són renovables?

Què és el reciclatge i l'upcycling?

Quins conceptes s'han de tenir en compte a l'hora d'aïllar un habitatge?

Hi ha algun tipus d'obra de rehabilitació que em permeti reduir la factura energètica?

Què pots fer per evitar el consum de plàstics de manera indiscriminada?

Què signifiquen les tres "R" en temes de sostenibilitat?

No obstant això, aquest camí comença a nivell particular, als nostres carrers, a casa nostra. Per això, centrar aquestes accions a la llar és el punt de partida per generar processos tancats on la sostenibilitat marca la pauta tant en l'estalvi energètic com en la generació d'energies sostenibles. Això és:

Reduir, reciclar i reutilitzar. Ja ho saps: redueix els consums d'aigua, abaixa la temperatura de la calefacció en la mesura que sigui possible, separa les escombraries i reutilitza abans de comprar. Els consums sense control estan fent del nostre món un lloc menys sostenible i tots hi podem posar una mica de la nostra part per evitar-ho.

Ja ho saps: redueix els consums d'aigua, abaixa la temperatura de la calefacció en la mesura que sigui possible, separa les escombraries i reutilitza abans de comprar. Els consums sense control estan fent del nostre món un lloc menys sostenible i tots hi podem posar una mica de la nostra part per evitar-ho. Val la pena una petita inversió i revisar els revestiments de les finestres. En primer lloc, l'aïllament ajuda a mantenir la casa calenta a l'hivern i fresca a l'estiu. Això vol dir que no hauràs d'utilitzar tanta energia per escalfar o refredar casa teva, cosa que pot ajudar a reduir els costos energètics. És important tenir en compte el tipus d'aïllament que utilitzes. Els diferents tipus que hi ha s'adapten millor a diferents climes. A més, l'aïllament té diferents valors R, que són mesures de resistència a la transferència de calor. Els valors R més alts signifiquen un aïllament més eficaç. És important comprendre els beneficis a llarg termini de fer certes millores a la llar. Aïllant correctament casa teva, pots reduir les factures d'energia i ajudar a protegir el medi ambient. A més, pots ajudar a fer que casa teva sigui més confortable, mantenint-la més càlida a l'hivern i més fresca a l'estiu.

i revisar els revestiments de les finestres. En primer lloc, l'aïllament ajuda a mantenir la casa calenta a l'hivern i fresca a l'estiu. Això vol dir que no hauràs d'utilitzar tanta energia per escalfar o refredar casa teva, cosa que pot ajudar a reduir els costos energètics. És important tenir en compte el tipus d'aïllament que utilitzes. Els diferents tipus que hi ha s'adapten millor a diferents climes. A més, l'aïllament té diferents valors R, que són mesures de resistència a la transferència de calor. Els valors R més alts signifiquen un aïllament més eficaç. És important comprendre els beneficis a llarg termini de fer certes millores a la llar. Aïllant correctament casa teva, pots reduir les factures d'energia i ajudar a protegir el medi ambient. A més, pots ajudar a fer que casa teva sigui més confortable, mantenint-la més càlida a l'hivern i més fresca a l'estiu. Menys plàstics a la teva vida. Si pots, substitueix tots els materials que triguen a regenerar-se per materials sostenibles i reutilitzables. Les bosses de plàstic són necessàries, sí, però recorda que tenen múltiples usos abans que te'n desfacis. Portar una vida amb menys plàstics és una manera excel·lent de reduir la teva petjada mediambiental i ajudar a protegir el planeta. Pot semblar una tasca difícil, però en realitat hi ha uns quants passos senzills que pots fer per marcar una gran diferència:

Tria articles reutilitzables. Sempre que sigui possible, opta per articles reutilitzables, com ara bosses de roba per a la compra, ampolles d'aigua, tasses de cafè i carmanyoles.

Compra a granel. En lloc de comprar articles individuals, busca articles que vinguin en envasos a granel i porta les teves pròpies bosses o contenidors per guardar-los.

Intenta evitar els plàstics d'un sol ús, com palletes, utensilis i envasos de plàstic. Hi ha moltes alternatives com les palletes de paper, els utensilis de bambú i els envasos de vidre.

Reciclatge i ‘upcycle’. El reciclatge i l’‘upcycling’ són formes de reduir la quantitat de plàstic a la teva vida. Articles com les ampolles, els contenidors i les bosses de plàstic poden reciclar-se o convertir-se en alguna cosa nova.

Recolza les empreses que redueixen el plàstic, com les que ofereixen productes amb un embalatge mínim, utilitzen materials reciclables o s'han passat a les bosses de paper.

L'origen de l'energia que consumeixes a casa també és una cosa que pots canviar fàcilment. Passa a una energia verda. Aquí és on juguen un paper molt rellevant els gasos renovables. A més, el gas renovable pot oferir oportunitats de feina local i contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica. L'ús de gasos renovables pot contribuir a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils, que són la font principal de gasos d'efecte hivernacle.

a casa també és una cosa que pots canviar fàcilment. Passa a una energia verda. Aquí és on juguen un paper molt rellevant els gasos renovables. A més, el gas renovable pot oferir oportunitats de feina local i contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica. L'ús de gasos renovables pot contribuir a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils, que són la font principal de gasos d'efecte hivernacle. ¿Et sobra menjar? Pensa que fent una llista de la compra sostenible i lògica estalviaràs diners i evitaràs llençar el menjar que et passa de data. Si encara és així, reaprofita’l. Purés, melmelades… ¿saps quantes receptes pots fer abans decidir llençar res a les escombraries?

Abans comprar, és important pensar en allò que realment necessites i assegurar-te que no estàs comprant massa d’un article. Comprar a granel és una forma estupenda d'estalviar diners, però també pot suposar un gran malbaratament d'aliments si no es planifica amb antelació i es fa servir tot el menjar que s'ha comprat.

Una altra part fonamental de la compra sostenible és comprar a nivell local sempre que sigui possible. Comprar als mercats de pagesos locals o als programes d'agricultura recolzada per la comunitat és una forma estupenda de donar suport als negocis locals i de reduir la quantitat d'aliments que han de ser enviats a llargues distàncies. A més, els aliments locals solen ser més frescos i saborosos que els que venen de lluny.

Per acabar, és important ser conscient dels envasos en fer la compra. Evita comprar aliments envasats en materials com el plàstic, l'escuma de poliestirè i altres materials no biodegradables. Això no només és dolent per al medi ambient, sinó que també genera molts residus innecessaris. Quan sigui possible, busca aliments envasats en materials ecològics com el cartró o el paper.

El repte del transport

Un dels grans focus de contaminació rau en el transport, que representa el 23% de les emissions mundials de CO2 i el 28% de la demanda d’energia final al món. Tot i això, el 50% del transport pesant només es pot descarbonitzar a través del gas natural i en un futur pròxim amb gasos renovables, segons destaca l'Agència Internacional de l'Energia.

Això ha convertit el gas natural comprimit (GNC) i el gas natural liquat (GNL) en una alternativa real per reduir les emissions de CO2 i millorar la qualitat de l'aire, especialment en el transport pesat i marítim, on les solucions elèctriques no són viables a curt i mitjà termini. La implantació del gas natural en el transport marítim i terrestre permetria, a més a més, l'ús en un futur dels gasos renovables: hidrogen verd, biometà i gas natural sintètic.

Per tots aquests motius, i perquè el camí de la sostenibilitat no és una destinació, cal una visió global que ens permeti conèixer que la ruta cap a la descarbonització és clar. En aquest sentit podem fixar-nos en els següents tips generals amb què podrem reconèixer si ho estem fent bé o si al contrari… ens queda un bon camí per recórrer.

¿Més consells?