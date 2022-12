La revista Viajar, del grup editorial Premsa Ibèrica, ha celebrat els Premios Viajar Turismo Sostenible, a l'Hotel Rosewood Vila Magna de Madrid. Una trobada per a premiar la labor d'iniciatives, destins i allotjaments públics o privats del sector, que satisfan les expectatives dels viatgers i, al mateix temps, atenen les necessitats econòmiques, socials i mediambientals.

La capçalera aposta així per la sostenibilitat i la responsabilitat, d'acord amb l'Estratègia de Turisme Sostenible 2030, marcada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i converteix a Premsa Ibèrica en el primer grup editorial d'Espanya compromès amb el turisme responsable i sostenible.

En el seu discurs de benvinguda, Josep María Palau, director de Viajar, va subratllar l'evolució de la revista per a adaptar-se “als gustos i preocupacions dels seus lectors” amb la finalitat de convertir la capçalera “en un veritable univers en el qual confluiran informació, inspiració i comunitat viatgera”. Palau va destacar també que “cal aprofitar la seva capacitat de prescripció com a primera revista de viatges d'Espanya, a més de ser la més llegida en línia del país, per a crear consciència”.

El jurat, compost per experts del sector com Mariano López, exdirector de Viajar; Álvaro Planchuelo, president de l'Associació Espanyola d'Ecoturisme Actiu; Carmen Sánchez-Miranda, directora de l'Oficina ONU Hàbitat a Espanya; Nuria El Khadir, directora general de la Fundació per a la Conservació de la Biodiversitat; Ana Larrañaga, presidenta de la Junta Directiva de Membres Afiliats de l'Organització Mundial de Turisme; i Jesús Hernández Galán, director d'Accessibilitat Universal i Innovació de Fundació Onze; ha triat a les 12 entitats premiades d'aquest 2022, distribuïdes en les categories de Destins, Allotjaments, Iniciatives i Premis especials.

Així, en la Categoria Destins: el Premi Destí sostenible Interior va recaure en Mar de Olivos, Jaén; el Premi al Destí sostenible de Costa va ser atorgat a Formentera, Balears. Per part seva, el Marroc va ser el receptor del Premi Destí Sostenible Emergent; i Càceres, el Premi Destí Urbà Sostenible.

En la Categoria Allotjaments, Parador de Cangas de Onís , d'Astúries, va ser el triat per al Premi Allotjament Sostenible d'Interior; el Premi Allotjament Sostenible de Costa va ser rebut per Gran Meliá Palacio de Isora, de Tenerife; mentre que el Premi Allotjament Sostenible de Ciutat va recaure a l'Hotel Ilunion l'Alcora Sevilla.

Seguint amb el lliurament de guardons, en la Categoria Iniciatives: El Model Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI), desenvolupat per Segittur, va ser el triat per al Premi Iniciativa Tecnològica; i el Premi Iniciativa Inclusiva va ser pel Proyecto Camino de Santiago Francés Accesible, de la Fundació ONCE.

Finalment, en la Categoria de Premis Especials, El Hierro va obtenir el Premi dels lectors de Viajar; Caminos de Santiago, el de Millor Destí Nacional 2022; i Costa Rica, el Premi Destí Sostenible Internacional.

Viajar ha volgut reconèixer també el treball d'altres entitats compromeses amb un turisme responsable com Entreparques, Parque Natural del Cabo de Gata, León, Casa Rural El Encinarejo, Ecohotel Serawa Moraira, Barceló Torre de Madrid, Riu Plaza de España, Fundación Santa María la Real i Cielos de Ascara, que van ser els triats per als Esments d'Honor en les seves corresponents categories.

L'acte, conduït per la presentadora Silvia Tomás, directora de Llevant TV i directora de Relacions Institucionals de Premsa Ibèrica, va ser patrocinat per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Junta d'Andalusia, així com per Illes Canàries, Volcano Teide i Balearia. A més, Viajar va un pas més enllà amb l'organització d'un esdeveniment positiu en carboni, en el qual es neutralitzen les emissions compensant més del que s'emet a través de CO2 Revolution.

La revista Viajar ha volgut aprofitar tan especial ocasió per a rendir un homenatge Mariano López, director de Viajar des de 1996 fins a 2022, per la seva dilatada trajectòria al capdavant d'aquesta capçalera. Un dels professionals més reconeguts del sector, que compta amb la Medalla al Mèrit Turístic (2010), la distinció de Periodista de l'Any, concedit pels editors de revistes de ARI, Associació de Revistes Independents; o el recent Premi de Turisme de Txèquia, per citar alguns.

Viajar, gairebé 45 anys inspirant viatges

Viajar, la primera revista espanyola de viatges, és una publicació de referència en el sector que el 2023 celebrarà el seu 45 aniversari. Una capçalera especialitzada que enguany inicia una nova etapa amb la incorporació de Josep María Palau com a nou director i amb la renovació del format de la seva revista en paper, passant a una publicació de major grandària, amb més pàgines, reportatges i noves seccions.

Una innovadora aposta que es tradueix en 261.000 lectors mensuals en la seva versió en paper, 1,4 milions d'usuaris únics al mes en la seva pàgina web, que l'han convertit en la revista en línia de viatges més llegida d'Espanya, i gairebé dos milions de seguidors en xarxes (Font: Comscore Multiplataforma octubre 2022 / RR.SS. octubre 2022 / EGM 3r 2022).