Molts joves no tan sols estan preocupats per la desigualtat que impera en el món, especialment als països en desenvolupament, sinó que passen a l'acció per a combatre-la. En els últims quatre anys, més de 70 voluntaris han col•laborat amb l'ONG Acción contra el Hambre, amb el suport del programa europeu EU Aid Volunteers, per a participar en projectes d'ajuda humanitària.

Només en els últims mesos, joves amb i sense experiència prèvia en el món humanitari, han treballat al costat dels equips de l'organització humanitària en llocs com Mauritània, el Senegal, Líban, Guatemala, Colòmbia, Filipines o Geòrgia. En aquests països han ajudat a través de projectes d'ajuda humanitària a enfortir la capacitat i la resiliència de comunitats vulnerables, afectades per diverses crisis. Per exemple, la Gabriela és voluntària en el departament de comunicació d'Acción contra el Hambre a Ciutat de Guatemala. Explica que una de les experiències que més li ha impactat és quan va visitar el departament de Sololá, en el qual s'està treballant per a contrarestar la falta d'aigua corrent amb la construcció de tancs. “Ens van sortir a rebre molts veïns per a agrair la tasca que estem fent, i va ser molt emocionant”, recorda. El Claudio, per la seva part, és voluntari d'emergènciesd’Acción contra el Hambre a Nouakchott (Mauritània). S'encarrega de gestionar projectes en contacte amb els diversos departaments de l'ONG, cosa que suposa una bona oportunitat per al seu desenvolupament personal i professional. “Un dia aquí a Mauritània, a 40 graus i fent-nos càrrec de tot surti bé, és molt intens. Però al final del dia estem contents perquè la nostra tasca té un impacte real sobre la vida de la gent”, explica. Finalment, la María està exercint de voluntària de Monitoratge i Avaluació al Caucas Sud, concretament a Geòrgia. “És molt interessant, perquè aquest voluntariat em dona l'oportunitat de veure com es desenvolupen els projectes que no implementem des Acción contra el Hambre directament, sinó treballant amb actors locals. Això t'ajuda a conèixer millor el país i el context”, detalla. Aquests vídeos formen part de ‘Voluntaris pel Món’, una sèrie d'entrevistes a joves que han realitzat un voluntariat en terreny amb Acció contra la Fam i que volen mostrar l'impacte que ha tingut aquesta experiència sobre les comunitats a les quals ajuden, i sobre si mateixos. Tots aquells joves interessats per la causa humanitària i als quals els agradaria dedicar les seves habilitats i temps a ajudar als altres sobre el terreny, o fins i tot formar-se com a professionals de la cooperació, tenen l'oportunitat de passar a formar parc de l'equip de cooperació d'Acció contra la Fam gràcies al seu programa de voluntariat i a la col•laboració amb EU Aid Volunteers. I és així com, a poc a poc, s'aconsegueix canviar el món. En aquesta pàgina web es pot obtenir més informació o sol•licitar la participació en un projecte de cooperació d’Acción contra el Hambre.