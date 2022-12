Des de l’entrada en vigor de l’actualització del nou Codi Tècnic de l’Edificació (CT), les iniciatives legislatives nacionals i europees s’han tornat més exigents en matèria d’eficiència energètica i això serà una constant en el futur amb l’adopció de la nova directiva d’eficiència energètica.

Una vivenda sense un correcte aïllament, sense una part vidrada eficient o sense un correcte control de la ventilació són factors amb un impacte negatiu en l’eficiència energètica dels edificis i el confort dels seus usuaris.

Com a líder mundial en construcció lleugera i sostenible, per al Grupo Saint-Gobain les solucions energèticament eficients formen part de l’objectiu de la seva estratègia.

L’aïllament i la ventilació són clau

Començant per l’envoltant de l’edifici, àrea clau per reduir les pèrdues energètiques cap a l’exterior, el primer que s’ha de comprovar és la qualitat de l’aïllament. En una casa mal aïllada, el sostre pot ser responsable del 25-30% de la pèrdua d’energia de la casa i les parets exteriors entre el 20-25%.

Les finestres són el lloc pel qual entra més fred a l’hivern, en edificis de vivendes s’estima que, entre el 20% i el 40% de la calefacció es pot arribar a perdre per les finestres. La instal·lació d’unes finestres adequades és una de les accions més eficaces per millorar l’eficiència energètica de la vivenda, cosa que augmenta també el confort tèrmic. El 80% de les propietats tèrmiques de la finestra depenen de l’envidriament que s’utilitzi.

Entre les solucions més adequades per aconseguir un envoltant energèticament eficient, el sistema Placotherm® V amb llana mineral Ecovent® és una solució completa i lleugera que permet reduir les pèrdues energètiques a través de l’aïllament de llana mineral, així com dotar de més confort acústic, tot això aconseguint un alt acabat estètic gràcies la placa de guix laminat, que al seu torn confereix una durabilitat més gran i resistència a aquests murs exteriors.

En el cas que la vivenda o edifici no permetin una execució per l’exterior d’aquestes característiques, hi ha altres opcions per millorar l’eficiència energètica amb una menor intervenció, amb el Sistema INSUVER. Aquesta solució d’insuflat de llana mineral que es realitza directament a la càmera de la façana, és ràpida i fàcil d’aplicar, i també permet millorar el confort tèrmic i acústic de les vivendes sense perdre espai útil i a un cost reduït.

Els sistemes Placotherm® amb llana mineral Ecovent® i el Sistema INSUVER són algunes de les múltiples solucions que ofereix Saint-Gobain per reduir el consum d’energia de la vivenda, i estalviar en la factura de calefacció i refrigeració.

Finalment, també resulta vital comprovar, el rendiment tèrmic de l’envidriament de finestres i és l’opció més recomanable el doble o triple envidriament CLIMALIT PLUS que incorpora vidres amb capa baix emissiva de la gamma PLANITHERM o PLANISTAR ONE, i que arriben a un nivell d’aïllament tèrmic fins a tres vegades més gran que un doble envidriament bàsic. Aquesta solució, a més de millorar el confort, pot arribar a aportar estalvis en calefacció de fins al 50%* a l’hivern i 60% en aire condicionat a l’estiu. *Mesures realitzades en valor U respecte a un doble envidriament sense capa baix emissiva.

A més a més, aquestes solucions permeten aportacions d’il·luminació natural i guanys tèrmics per assolellament, si es decideix optar per un vidre laminat d’atenuació acústica s’evitaran sorolls molestos del carrer i faran possible un descans amb una bona qualitat de son. Si s’opta per laminars de seguretat s’aconsegueix protecció davant d’un impacte accidental, accions de vandalisme o també possibles intrusos.

Un dels errors més comuns és passar per alt la importància de la ventilació quan se centra en l’aïllament i la protecció contra corrents d’aire. Un eficient sistema de ventilació mecànica controlada renova l’aire, al mateix temps que limita el consum d’energia i elimina la humitat i els contaminants de l’aire dins de la casa. Bloquejar aquestes petites entrades d’aire durant els mesos d’hivern per limitar els corrents d’aire és un error. En realitat, aquests sistemes estan dissenyats per garantir un alt nivell de confort tèrmic al permetre una gestió òptima dels fluxos d’aire entrants i sortints.

Saint-Gobain Glass a Espanya ofereix noves solucions amb petjada de carboni reduïda tant per a vivendes com per a edificació no-residencial. El grup Saint-Gobain és el primer fabricant de vidre que aconsegueix, a escala mundial, la primera producció vidre pla amb baixa petjada de carboni. Es tracta d’una gamma de dobles i triples envidriaments els vidres de la qual han sigut fabricats per Saint-Gobain Glass sobre substrat ORAÉ, el primer vidre float amb baixa petjada de carboni del món, el qual contribuirà al màxim a protegir l’entorn i reforçarà el compromís de la marca CLIMALIT amb el medi ambient. En particular, les solucions de la gamma CLIMALIT ECOLÒGIC traslladen a la finestra la seva innovació tecnològica més recent relacionada amb la contribució a la protecció mediambiental, amb una petjada de carboni reduïda en un 25%, es caracteritzen per portar vidre PLANISTAR ONE ORAÉ a l’exterior i vidres de seguretat laminats STADIP ORAÉ a l’interior, amb càmeres amb perfil intercalari warm-edge i argó, fet que garanteix un excel·lent nivell d’eficiència energètica.

D’altra banda, per millorar l’eficiència energètica dels edificis i el confort de la llar, Saint-Gobain Weber ofereix sistemes d’aïllament tèrmic exterior (SATE), que consisteix a col·locar l’aïllament tèrmic a les parets exteriors d’un edifici. Aquesta tècnica utilitzada tant en obra nova com en rehabilitació, està especialment concebuda per incrementar l’eficiència energètica dels edificis i millorar el confort a la llar a través d’una millora del rendiment tèrmic general de l’edifici i, per tant, permet un estalvi substancial d’energia.

Weber està compromès amb la millora de la llar i ofereix als professionals solucions per a l’aïllament tèrmic per l’exterior. Els sistemes webertherm combinen la utilització d’un material amb gran capacitat d’aïllament tèrmic, amb revestiment d’acabat i decoració. Aquest conjunt de productes i accessoris tècnicament testats, formen un acoblament únic que ofereix com a resultat un elevat grau de protecció termic i acústic a l’edifici.

Per a Saint-Gobain, les solucions energèticament eficients formen part del nostre objectiu: «Making the World a better Home», la finalitat del qual rau a alinear tota l’organització en una resposta concertada en els grans desafiaments globals actuant sosteniblement.