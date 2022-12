Vichy Catalan és una companyia àmpliament reconeguda, apareix amb facilitat a la ment dels consumidors des que tenen ús de raó: celebracions amb amics, grans àpats familiars, reunions inoblidables... petits i grans moments que aquesta beguda natural ha acompanyat.

Amb aquest esperit familiar i compromès, Vichy Catalan va néixer amb la sostenibilitat ja incorporada en el seu ADN, i és que des del 1881, fa una forta aposta per aquest format, cosa la fa pionera. La realitat confirma la necessitat de posar el focus en un creixement sostenible i poder garantir una reducció al mínim del desaprofitament i la contaminació, però també poder oferir al consumidor la possibilitat de continuar disfrutant d’un Vichy Catalan amb un format ‘on go’, un envàs en llauna fabricat en alumini lleuger, totalment reciclable, podent ser reciclat infinitat de vegades sense perdre les seves propietats ni característiques.

«El teu moment de ser bo»

És Nadal, i això significa que és el moment perfecte per disfrutar d’un Vichy Catalan.

Des de fa anys, les famílies han disfrutat d’aquesta beguda en les seves celebracions, i s’ha convertit en una part important de la cultura del país.

I és que Nadal no només és una època de felicitat i grans reunions, també és un període complicat per mantenir-se fidel a una dieta equilibrada, a causa de l’abundància d’aliments deliciosos (i una mica menys saludables de l’habitual) que es poden trobar a les típiques taules d’aquestes celebracions.

Pot ser fàcil caure en excessos, però és important mirar de mantenir un equilibri. L’especial sabor de Vichy Catalan és l’aliat perfecte per fer-ho. Una aigua mineral natural, amb els bicarbonats com a component majoritari i amb una fina bombolla, que és un perfecte refrigerant per a l’organisme. Tots els efectes concentrats en un sol producte i, a més, natural. Després d’un àpat copiós, uns brindis de més, o una nit d’excessos, Vichy Catalan és el teu millor company.

Envasos retornables

A Vichy Catalan es continua apostant des dels seus orígens per l’ús d’envasos retornables que permeten frenar i contenir el cicle de producció de nous recipients, així que es redueix la petjada ecològica i es minimitza la generació de residus.

A més a més, s’evita gastar més recursos i energia en la fabricació de noves ampolles, incentivant un consum ecològic, ja que el vidre és més fàcil de reciclar i menys contaminant que altres materials.

A través de la compra a www.latiendavichy.com, Vichy Catalan incentiva el sistema circular del reciclatge de vidre en el consumidor. Es tracta que la caixa i les ampolles del producte adquirit puguin ser retornades per ser reutilitzades, i per recuperar així l’import abonat. Sens dubte, un gran mètode per cuidar el medi ambient, ja que, al retornar els envasos, es paga només pel que es beu.