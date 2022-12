¿Qui no vol revertir el canvi climàtic? Resultaria molt difícil trobar algú que no volgués pertànyer a una societat sostenible que habita en un planeta sa. Tanmateix, arribar a aquest equilibri és una tasca complexa, i que requereix passos i accions no només per conscienciar cada individu, sinó per comprometre’l. Per això, Ecoembes, l’organització que gestiona el reciclatge d’envasos a Espanya, ha creat RECICLOS, un sistema de reciclatge amb què incentivar aquelles persones que reciclen a través de recompenses socials i ambientals.

RECICLOS és un sistema de devolució i recompensa que funciona de manera molt simple: cada ciutadà es descarrega l’‘app’ gratuïta RECICLOS. A casa ha d’escanejar el codi de barres de cada llauna o ampolla de plàstic de begudes que volen reciclar abans de tirar-la al cubell i, una vegada al carrer, diposita aquesta bossa d’envasos al contenidor groc i escanegen el codi QR que hi ha al contenidor. A més dels contenidors grocs normals, des del 2021 hi ha contenidors grocs intel·ligents a Sant Boi i Castelló.

En aquell moment, els usuaris obtindran punts –denominats RECICLOS– que podran canviar per les diferents recompenses que tinguin disponibles. Així de senzill.

Incentius: de reforestar un bosc a un patinet elèctric

¿Quines són aquestes recompenses? Ecoembes, que fa més d’un quart de segle que col·labora amb la societat espanyola per al reciclatge en contenidors grocs i blaus, ha establert unes recompenses en la línia i filosofia tant de l’organització com del ciutadà que practica el reciclatge: fer un món millor i sostenible. Gràcies a la donació de punts per part dels usuaris, s’han recolzat més de 370 projectes, com ajudar els afectats pel volcà de La Palma o la guerra d’Ucraïna, crear un Bosc RECICLOS per fer front a la desertificació i repoblar zones poblades d’arbres o donar joguines a nens hospitalitzats. També, cada usuari ha pogut bescanviar els punts per participacions per aconseguir patinets elèctrics, motxilles elaborades a partir de material reciclat o cistelles de productes ecològics, entre altres incentius.

En definitiva, quan un ciutadà utilitza RECICLOS per reciclar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes fomenta la circularitat d’aquests envasos, a més d’ajudar els veïns que més ho necessiten i el seu propi municipi. Incentius més que atractius per reciclar i viure en una societat millor.

L’èxit d’aquest sistema de devolució i recompensa ja ha arribat a 335.000 persones a Espanya, que reben premis cada vegada que reciclen. Això és possible gràcies a una xarxa que ja és present en més de 100 municipis de les 17 comunitats autònomes, i són el País Valencià, Catalunya i les Balears les que compten amb més localitats amb RECICLOS. En total, en aquest centenar de municipis hi ha repartits 32.000 contenidors grocs, a més de 250 màquines situades en llocs com ara estacions de transport, universitats, hospitals, empreses o centres comercials, perquè els ciutadans puguin dipositar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes.

Tenerife i Màlaga animen a utilitzar RECICLOS

Un dels municipis que s’està beneficiant d’aquest projecte és el de Santa Cruz de Tenerife i el seu regidor de Serveis Públics, Carlos Tarife, anima que més municipis s’uneixin al projecte: «És molt gratificant apreciar com un gest diari tan senzill com és reciclar pot no només ajudar el medi ambient, sinó també a millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’aquest municipi. És, sens dubte, és un dels punts forts de RECICLOS, per la qual cosa, sens dubte, el recomanem a qualsevol ajuntament del país. Gràcies a la implicació dels ciutadans de Santa Cruz de Tenerife, reciclatge i solidaritat es donen la mà per la possibilitat de donar els punts obtinguts al reciclar a diverses iniciatives socials i mediambientals».

En aquesta línia coincideix també un altre dels ajuntaments més grans que estan encantats amb RECICLOS, el de Màlaga, en paraules de la seva regidora de Serveis Operatius, Teresa Porras: «Accions com la de RECICLOS serveixen per conscienciar més la ciutadania sobre la importància del reciclatge. La nostra ciutat aposta cada dia per això i es demostra en la resposta a aquest tipus d’iniciatives. Hem de continuar treballant en aquesta línia i, especialment, en l’educació dels més petits que són el futur».

Compromís i solidaritat en cada punt

Nieves Rey és la directora de Comunicació i Màrqueting d’Ecoembes i ha vist en primera persona com aquest projecte ha passat d’una idea en un paper al carrer i les cases de 335.000 espanyols. «És una gran satisfacció veure com els ciutadans no només es comprometen amb el reciclatge, sinó que també mostren tota la seva solidaritat contribuint amb causes socials i ambientals a través dels seus punts». És un resum de la responsabilitat i civisme que engloba RECICLOS per aconseguir que el futur serà més verd, just i sostenible per a tothom.