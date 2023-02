Des del passat 1 de febrer, els fumadors disposen d'un tractament finançat per Sanitat per deixar de fumar (Todacitan) en només 25 dies, fet que suposa un avantatge, ja que l'adherència al tractament és més gran, el nombre d'abandonaments menor i es tracta d'un medicament amb pocs efectes secundaris.

Segons ha informat a Efe el pneumòleg Carlos Rábade, coordinador del grup de tabaquisme de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), Todacitan, que té un principi actiu d'origen vegetal (cisticina), s'imposa, en aquests moments com l'únic tractament reemborsat amb fons públics.

Això passa perquè ja s'han retirat del mercat els altres dos medicaments que estaven finançats. Champix (vareniciclina) es va deixar de finançar el juliol del 2021 per contenir nitrosamina per sobre dels nivells que exigeix l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), mentre que el Zyntabac (bupropió) es va retirar l'octubre del 2022 per problemes de distribució.

Amb l'entrada a la cartera de serveis de Todacitan es posa fi a tres mesos en què Sanitat no finançava cap medicament per deixar de fumar.

Segons la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut, la fitxa tècnica del medicament Todacitan preveu que està indicat en adults per al tractament de la dependència tabàquica i la reducció de l'ansietat a la nicotina en fumadors disposats a deixar de fumar.

El tractament consisteix en la presa de sis comprimits al dia (un cada dues hores) durant els tres primers dies, període en què es pot fumar. Del quart al dotzè, una pastilla cada 2,5 hores i ja s'ha d'haver deixat el tabac i a partir del tretzè dia, es va reduint la dosi fins al dia 25.

Per fer la prescripció del medicament els pacients han d'estar inclosos en un programa de suport (individual o grupal) de deshabituació al tabac que estigui implementat a les comunitats autònomes o mutualitats.

A més, els pacients han de complir les característiques següents: motivació expressa de deixar de fumar que es pugui constatar amb un intent l'últim any i pacients amb alt nivell de dependència, 10 cigarretes o més al dia.

Segons la fitxa tècnica, es finançarà un intent anual per pacient per deixar de fumar amb suport farmacològic. Cada prescripció es realitzarà per un envàs que equival a 25 dies de tractament, i es dispensarà pel sistema de recepta electrònica.

El pneumòleg Carlos Rábade ha valorat l'alt nivell de tolerància d'aquest tractament i la satisfacció expressada per part dels pacients, amb percentatges de cessació de l'hàbit molt elevat.